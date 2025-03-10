Александр Турчин назначен премьер-министром Беларуси

Так, отличительной особенностью работы Совмина станет усиленная роль заместителей премьер-министра. Они будут отвечать за свои направления – блоки, отдельные совещания в таком формате уже прошли – задачи поставлены. Оставался лишь вопрос о том, кто будет организовывать работу и возглавлять правительство. 10 марта стало известно, что премьер-министром назначен Александр Турчин, экс-губернатор Минской области с опытом работы в правительстве и глубокими знаниями в экономике. Специалистов в этой сфере глава государства видит в авангарде и на ключевых позициях. Этот тезис он повторил и сегодня.