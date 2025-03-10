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Роман Головченко назначен на пост председателя правления Национального банка

10 марта 2025 11:08
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В соответствии с пунктом 2 статьи 98 Конституции Республики Беларусь, члены Совета Республики дали предварительное согласие Президенту на освобождение от должности председателя правления Национального банка Павла Каллаура и назначение на эту должность Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко назначен на пост председателя правления Национального банка-2

Соответствующее решение принято на заседании Совета Республики, которое состоялось 10 марта под руководством его председателя Натальи Кочановой. В свою очередь Палата представителей в соответствии со статьей 97 Конституции дала предварительное согласие Президенту Беларуси на назначение Александра Турчина премьер-министром.

# Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Палата представителей # Роман Головченко

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