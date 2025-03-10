Роман Головченко назначен на пост председателя правления Национального банка

В соответствии с пунктом 2 статьи 98 Конституции Республики Беларусь, члены Совета Республики дали предварительное согласие Президенту на освобождение от должности председателя правления Национального банка Павла Каллаура и назначение на эту должность Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее решение принято на заседании Совета Республики, которое состоялось 10 марта под руководством его председателя Натальи Кочановой. В свою очередь Палата представителей в соответствии со статьей 97 Конституции дала предварительное согласие Президенту Беларуси на назначение Александра Турчина премьер-министром.