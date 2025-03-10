Роман Головченко назначен на пост председателя правления Национального банка

Лукашенко: белорусские женщины – настоящие труженицы, им покоряются любые вершины

За материнский труд, любовь и мудрость, которую они дарят детям, Ордена Матери 10 марта удостоены более двух десятков женщин. Это одна из самых почетных наград, которая вручается тем, кто посвятил себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей.