Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День военной авиации. Он объединяет в себе героическую историю, боевые традиции, уважение и любовь народа к защитникам воздушных рубежей Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День военной авиации. Он объединяет в себе героическую историю, боевые традиции, уважение и любовь народа к защитникам воздушных рубежей Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметят праздник, как и полагается, в полете. В Мачулищах торжественным эшелоном пройдут почти все виды воздушного флота, а также продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Авиабазу пополнят новые единицы техники.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси:
Практически все участники демонстрационных полетов имеют богатый опыт участия в воздушных парадах, авиационных соревнованиях, в том числе международных. Имеют высокую классную квалификацию. Поэтому в течение буквально месяца были отработаны детали. И на сегодня те репетиции, которые проводились, в том числе генеральная, показали, что в Мачулищах будет красиво.
Для гостей торжества организуют фотозоны. Несмотря на праздник, режим несения боевого дежурства остается усиленным.