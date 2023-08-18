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В Беларуси отмечают День военной авиации

18 августа 2023 06:46
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День военной авиации. Он объединяет в себе героическую историю, боевые традиции, уважение и любовь народа к защитникам воздушных рубежей Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День военной авиации-1

Отметят праздник, как и полагается, в полете. В Мачулищах торжественным эшелоном пройдут почти все виды воздушного флота, а также продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Авиабазу пополнят новые единицы техники.

В Беларуси отмечают День военной авиации-4

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО Беларуси:
Практически все участники демонстрационных полетов имеют богатый опыт участия в воздушных парадах, авиационных соревнованиях, в том числе международных. Имеют высокую классную квалификацию. Поэтому в течение буквально месяца были отработаны детали. И на сегодня те репетиции, которые проводились, в том числе генеральная, показали, что в Мачулищах будет красиво.

Для гостей торжества организуют фотозоны. Несмотря на праздник, режим несения боевого дежурства остается усиленным.

# Праздничные даты # общество # Анатолий Булавко # Фотофакт

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