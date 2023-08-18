Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День военной авиации. Он объединяет в себе героическую историю, боевые традиции, уважение и любовь народа к защитникам воздушных рубежей Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметят праздник, как и полагается, в полете. В Мачулищах торжественным эшелоном пройдут почти все виды воздушного флота, а также продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Авиабазу пополнят новые единицы техники.