«Мы готовы к активному наблюдению». Александр Астапович об участии «Белой Руси» в выборах Президента

Вот и пришло время, когда пульс общества ощутимо ускоряется, а воздух наполняется ожиданием. 26 января состоятся выборы Президента Республики Беларусь. А 21 января стартует досрочное голосование. Об участии в электоральной кампании поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Александр Астапович, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Александр Стасевич, ведуший:

Чем занимается «Белая Русь» в этот период?