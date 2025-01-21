«Мы готовы к активному наблюдению». Александр Астапович об участии «Белой Руси» в выборах Президента

Вот и пришло время, когда пульс общества ощутимо ускоряется, а воздух наполняется ожиданием. 26 января состоятся выборы Президента Республики Беларусь. А 21 января стартует досрочное голосование. Об участии в электоральной кампании поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Александр Астапович, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Александр Стасевич, ведуший:
Чем занимается «Белая Русь» в этот период?
Александр Астапович, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
В этой избирательной кампании, как и в предыдущие годы, наше общественное объединение принимает активное участие. Во всех участковых, окружных избирательных комиссиях есть представители общественного объединения. Мы готовы к активному наблюдению за избирательным процессом.
Чтобы привлечь молодежь на избирательные участки, помочь определиться в жизни, рассказать о том, что происходит у нас в стране, необходимо обработать, собрать и подать эту информацию в массы. У нас в объединении начат проект «Президентская республика».
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