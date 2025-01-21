Что изменилось для избирателя на выборах в 2025 году? В ЦИК напомнили главные правила

21 января в полдень избирательные участки по всей стране распахнут свои двери. Начинается досрочный этап голосования в президентских выборах. Избирательные моменты обсудили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь. Для чего проводится досрочное голосование?

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК:

Досрочное голосование организуется, чтобы те избиратели, которые не могут прийти в день выборов, в воскресенье, смогли проголосовать. Досрочное голосование проводится в течение пяти дней до выборов, то есть со вторника по субботу. В это время участки будут работать с 12 до 19 часов без перерыва. Если избирателю удобнее прийти в будний день либо в субботу – пожалуйста, он может это сделать. Какие документы должны быть у избирателя на руках? Елена Григорович:

Если человек хочет проголосовать, он приходит на участок для голосования и предоставляет паспорт либо идентификационную карту гражданина Республики Беларусь. Граждане, которые включены в список избирателей, могут получить бюллетень и при предоставлении некоторых других документов. Например, это может быть студенческий билет либо билет учащегося. Это может быть удостоверение работника государственного органа либо организации, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (если в нем есть фотография). Военнослужащие срочной службы могут получить бюллетень при предоставлении военного билета. А граждане, которые потеряли или у которых похитили документ, удостоверяющий личность, получат бюллетень при предоставлении соответствующей справки органов внутренних дел об утере либо хищении паспорта или ID-карты. Как можно узнать свой участок для голосования?

Елена Григорович:

На сайтах исполкомов есть решение об образовании участков. Там указаны границы или перечень населенных пунктов, улиц, домов, которые входят в границы участка. Кроме этого, всем избирателям были направлены приглашения на выборы. Это небольшие листовки, в которых указан номер участка, к которому относится жилой дом, где они проживают, время работы участковой комиссии, место расположения помещения для голосования и номер телефона комиссии. Но удобнее всего воспользоваться специальным сервисом, который размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. Там можно ввести свой адрес и узнать, к какому участку относится этот жилой дом. Как голосуют те, кто находится в санаториях, больницах и других местах временного нахождения?

Елена Григорович:

В санаториях, больницах и других местах временного нахождения могут быть образованы отдельные участки для голосования. В таком случае люди, которые там находятся, в день выборов проголосуют. Если в больнице либо санатории не образован отдельный участок, волноваться не стоит. Значит, это учреждение войдет в границы обычного участка для голосования. И те люди, которые там находятся, тоже смогут проголосовать. Что касается воинских частей, в них также могут быть образованы отдельные участки для голосования. В нашей стране образовано 12 таких участков. Остальные воинские части будут входить в границы обычных участков для голосования, и военнослужащие смогут проголосовать там. Какие категории граждан Беларуси смогут проголосовать дома? Елена Григорович:

Те избиратели, которые по состоянию здоровья, возраста, по другим уважительным причинам не могут прийти в помещение для голосования, могут проголосовать дома. Для этого нужно обратиться с просьбой в участковую комиссию. Просьба может быть устной, письменной, можно передать ее по телефону через знакомых, родственников. В таком случае члены комиссий придут домой вместе с ящиком для голосования, с бюллетенем. Такие избиратели смогут проголосовать дома. Максимальный срок для подачи такой просьбы – 18 часов 26 января. Об изменениях в 2025 году