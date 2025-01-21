Что изменилось для избирателя на выборах в 2025 году? В ЦИК напомнили главные правила
21 января в полдень избирательные участки по всей стране распахнут свои двери. Начинается досрочный этап голосования в президентских выборах. Избирательные моменты обсудили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь.
Для чего проводится досрочное голосование?
Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК:
Досрочное голосование организуется, чтобы те избиратели, которые не могут прийти в день выборов, в воскресенье, смогли проголосовать. Досрочное голосование проводится в течение пяти дней до выборов, то есть со вторника по субботу. В это время участки будут работать с 12 до 19 часов без перерыва. Если избирателю удобнее прийти в будний день либо в субботу – пожалуйста, он может это сделать.
Какие документы должны быть у избирателя на руках?
Елена Григорович:
Если человек хочет проголосовать, он приходит на участок для голосования и предоставляет паспорт либо идентификационную карту гражданина Республики Беларусь. Граждане, которые включены в список избирателей, могут получить бюллетень и при предоставлении некоторых других документов. Например, это может быть студенческий билет либо билет учащегося. Это может быть удостоверение работника государственного органа либо организации, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (если в нем есть фотография). Военнослужащие срочной службы могут получить бюллетень при предоставлении военного билета. А граждане, которые потеряли или у которых похитили документ, удостоверяющий личность, получат бюллетень при предоставлении соответствующей справки органов внутренних дел об утере либо хищении паспорта или ID-карты.
Как можно узнать свой участок для голосования?
Елена Григорович:
На сайтах исполкомов есть решение об образовании участков. Там указаны границы или перечень населенных пунктов, улиц, домов, которые входят в границы участка. Кроме этого, всем избирателям были направлены приглашения на выборы. Это небольшие листовки, в которых указан номер участка, к которому относится жилой дом, где они проживают, время работы участковой комиссии, место расположения помещения для голосования и номер телефона комиссии. Но удобнее всего воспользоваться специальным сервисом, который размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. Там можно ввести свой адрес и узнать, к какому участку относится этот жилой дом.
Как голосуют те, кто находится в санаториях, больницах и других местах временного нахождения?
Елена Григорович:
В санаториях, больницах и других местах временного нахождения могут быть образованы отдельные участки для голосования. В таком случае люди, которые там находятся, в день выборов проголосуют. Если в больнице либо санатории не образован отдельный участок, волноваться не стоит. Значит, это учреждение войдет в границы обычного участка для голосования. И те люди, которые там находятся, тоже смогут проголосовать.
Что касается воинских частей, в них также могут быть образованы отдельные участки для голосования. В нашей стране образовано 12 таких участков. Остальные воинские части будут входить в границы обычных участков для голосования, и военнослужащие смогут проголосовать там.
Какие категории граждан Беларуси смогут проголосовать дома?
Елена Григорович:
Те избиратели, которые по состоянию здоровья, возраста, по другим уважительным причинам не могут прийти в помещение для голосования, могут проголосовать дома. Для этого нужно обратиться с просьбой в участковую комиссию. Просьба может быть устной, письменной, можно передать ее по телефону через знакомых, родственников. В таком случае члены комиссий придут домой вместе с ящиком для голосования, с бюллетенем. Такие избиратели смогут проголосовать дома. Максимальный срок для подачи такой просьбы – 18 часов 26 января.
Об изменениях в 2025 году
Елена Григорович:
Введен запрет на фотографирование, видеосъемку заполненного бюллетеня и вынос бюллетеня с участка для голосования. За это предусмотрена административная ответственность, штраф – до 15 базовых величин. Эта информация размещена на самом бюллетене. В помещении для голосования тоже будет информирование избирателей о том, что делать этого не следует.
В каком случае можно проголосовать не на своем участке?
Елена Григорович:
Можно проголосовать не на своем участке для голосования, но нужно соблюсти несколько условий. Если избиратель хочет проголосовать по месту фактического проживания, то есть не там, где он зарегистрирован, ему нужно обратиться в участковую комиссию по месту фактического проживания вместе с паспортом либо идентификационной картой гражданина Республики Беларусь и документом, подтверждающим проживание. К таким документам относится договор найма, зарегистрированный исполкомом. Это может быть свидетельство о праве собственности на недвижимость или другой документ, который подтверждает проживание. Еще одним условием является срок обращения. Избиратель может обратиться только до дня выборов. 25 января – последний день, чтобы обратиться с вопросом о дополнительном включении в список избирателей. В день выборов избиратели голосуют по месту регистрации. Третье условие – при обращении в участковую комиссию эта комиссия созвонится с участковой комиссией по месту регистрации и проверит, не получал ли этот избиратель уже бюллетень.