«Мы готовимся защищать только свою землю». Виктор Хренин обратился к родителям новобранцев

Новости Беларуси. Учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Но у Беларуси нет цели ввязываться в войны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин после церемонии принесения военной присяги в учебном центре в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи новобранцев сегодня, 19 ноября, по всей стране произнесли слова клятвы на верность Родине и белорусскому народу, сделав ответственный шаг в своей жизни. Ведь с этого момента у военнослужащих появляется новый статус – защитник Отечества. Впереди их ждут непростые будни. Молодым людям придется освоить программу боевой подготовки, изучить современные вооружение и технику, получить военную специальность.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В ряды Вооруженных Сил сейчас пришли высокомотивированные молодые люди, которые понимают значимость военной службы, понимают, что защита своего дома, своих родных и близких, своей Родины – это важная задача. В процессе боевой подготовки они примут участие во всех мероприятиях оперативно-боевой подготовки, которые планируется проводить в предстоящем учебном году. Одним из таких мероприятий будет совместное учение с Российской Федерацией «Щит Союза – 2023». Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности родителям за воспитание настоящих патриотов нашей Родины и заверить, что в наших планах нет никаких мыслей ввязываться в конфликты. Мы готовимся защищать только свою землю, только нашу Родину.