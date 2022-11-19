«Это коллапс!» Около 4000 грузовых автомобилей ожидают въезда в ЕС

Новости Беларуси. Порядка 4 000 грузовых автомобилей ожидают въезда в страны Евросоюза из Беларуси. Сложнее всего пересечь польскую границу, на этом направлении работают всего два пункта пропуска. Вдобавок польская сторона то объявляет страйк работе, то просто создает ее видимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без объективных на то причин пропускная способность снижена как минимум наполовину. Водители в очереди все понимают и уже называют вещи своими именами. Кристина Протосовицкая выслушала тех, кто ждать устал.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Нет конца и края очередям и терпению. Мы находимся перед международным пунктом пропуска «Козловичи», а точнее, в 20 километрах. Именно здесь находится хвост вереницы машин.

Если бы зрителю пришлось смотреть видео очереди, у него бы ушло на это чуть больше 15 минут. Мы ускорили картинку, впрочем, водители таким навыком уж точно не обладают. Юрий Вараксин следует из Китая в Англию. Заказчик отводит на путь 15 дней. Недельная задержка в очереди не входила в его планы, как и многих здесь.

Что по обстановке, сами видите, что творится. Приехал издалека, из Китая. А что делать? Дома сидеть? Надо семью содержать. Дети маленькие.

Привыкшие быть в дороге не привыкли жить в простое. За недели ожидания въезда у многих заканчивается провиант, бытовые принадлежности, а что главное, терпение и силы. Пункт пропуска, рассчитанный на 2 400 грузовых автомобилей в сутки, сегодня оформляет лишь 60 % автомобилей. Нарушая международные соглашения, польская сторона неритмично принимает, а то и вовсе будто пребывает в состоянии итальянской забастовки. Пока польские водители уходят от ответа. Смотрите в видео. Водители из Беларуси и России, работающие на европейских перевозчиков, говорят откровенно.

Польская система зависит от политики. Они не хотят запускать. Из-за действий в Украине многие поляки недовольны тем, что им зарплаты понизили. Они не хотят нормально работать. Вот и все. Политика политикой, а страдают обычные водители, которые кормят свои семьи и занимаются свои делом.

С той стороны был страйк большой. Вроде поляки стали работать. С той стороны очереди практически нет. И с той стороны, как я слышал, работает шесть окон – сюда. А обратно три окна работает, вот и вся разница. Просто не хотят работать. Я не знаю почему. Ужас. Еще недавно не было колеек вообще со стороны Беларуси. А сейчас ужас. Это коллапс. Вроде говорят на нашу сторону, что плохо работают. Ничего подобного.

Откровенный срыв работы перевозчиков польской стороной объяснить с позиции здравомыслия практически невозможно. Ведь в очередях стоит европейский грузовой транспорт – логистические компании с западной пропиской.

Дмитрий Ковалев, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Белорусской стороной оформляются все транспортные средства, которые подает польская стороны. И мы готовы принимать больше в случае ритмичной работы сопредельной стороны. По-прежнему по инициативе польской стороны закрыт для движения один из крупнейших пунктов пропуска «Кузница Белостокская», сопредельная с белорусским пунктом пропуска «Брузги». Это значительно увеличивает нагрузку на два оставшихся на польском направлении пункта пропуска – «Берестовица» и «Козловичи».