Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу

Новости Беларуси. Новобранцы знаменитой Витебской 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Победы областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элитное подразделение пополнили почти полтысячи молодых людей. Бойцы поклялись с достоинством исполнять воинский долг. Поддержать военнослужащих в этот важный для каждого момент приехали их родные и близкие.

Вадим Кулик, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Волнительно, надо собраться, подойти к этому ответственно, потому что лежит очень большая ответственность, когда ты принимаешь присягу.

Олеся Кораневская, мама военнослужащего:

Он возмужал, но я его видела только мельком. Сейчас был такой волнительный момент, когда он промаршировал возле меня и мы встретились с ним глазами. У меня даже накатились слезы.

Вадим Бобилевич, заместитель командира Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Эти военнослужащие уже прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка продолжается. И учитывая те тенденции развития подготовки современных Вооруженных Сил, мы начнем готовить их завтра стать с нами в строй и выполнять боевые задачи.