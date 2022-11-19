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Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу

19 ноября 2022 12:31
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Новости Беларуси. Новобранцы знаменитой Витебской 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Победы областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу-1

Элитное подразделение пополнили почти полтысячи молодых людей. Бойцы поклялись с достоинством исполнять воинский долг. Поддержать военнослужащих в этот важный для каждого момент приехали их родные и близкие.

Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу-4

Вадим Кулик, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Волнительно, надо собраться, подойти к этому ответственно, потому что лежит очень большая ответственность, когда ты принимаешь присягу.

Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу-7

Олеся Кораневская, мама военнослужащего:
Он возмужал, но я его видела только мельком. Сейчас был такой волнительный момент, когда он промаршировал возле меня и мы встретились с ним глазами. У меня даже накатились слезы.

Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу-10

Вадим Бобилевич, заместитель командира Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Эти военнослужащие уже прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка продолжается. И учитывая те тенденции развития подготовки современных Вооруженных Сил, мы начнем готовить их завтра стать с нами в строй и выполнять боевые задачи.

Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу-13

После торжественной церемонии присяги военнослужащие получили свое первое увольнение.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Кулик # Олеся Кораневская # Вадим Бобилевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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