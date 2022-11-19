Более 500 новобранцев 103-й Витебской воздушно-десантной бригады приняли присягу

Новости Беларуси. Новобранцы знаменитой Витебской 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Победы областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новобранцы знаменитой Витебской 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу. Торжественная церемония прошла на площади Победы областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Элитное подразделение пополнили почти полтысячи молодых людей. Бойцы поклялись с достоинством исполнять воинский долг. Поддержать военнослужащих в этот важный для каждого момент приехали их родные и близкие.
Вадим Кулик, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Волнительно, надо собраться, подойти к этому ответственно, потому что лежит очень большая ответственность, когда ты принимаешь присягу.
Олеся Кораневская, мама военнослужащего:
Он возмужал, но я его видела только мельком. Сейчас был такой волнительный момент, когда он промаршировал возле меня и мы встретились с ним глазами. У меня даже накатились слезы.
Вадим Бобилевич, заместитель командира Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Эти военнослужащие уже прошли курс начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка продолжается. И учитывая те тенденции развития подготовки современных Вооруженных Сил, мы начнем готовить их завтра стать с нами в строй и выполнять боевые задачи.
После торжественной церемонии присяги военнослужащие получили свое первое увольнение.