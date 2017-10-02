Мы готовились к этому полгода: первое прямое включение в HD-формате

Новости Беларуси. Событие, которое последние полгода во многом предопределило работу всего нашего телеканала. Все это время мы готовились к переходу на новый формат вещания НD, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот 2 октября СТВ официально становится первой общенациональной телекомпанией, которая выдает high definition. В эти минуты в гостинице «Беларусь» проходит презентация, посвященная переходу нашего телеканала в НD-формат. Место встречи – одна из самых высоких точек белорусской столицы. Есть ли в этом особый смысл? Спросим у моего коллеги Игоря Позняка, который именно оттуда выходит на прямую связь со студией. Игорь Позняк, СТВ:

Конечно же, сегодня все имеет совершенно особый смысл, в том числе и то, что мы находимся на высоте в прямом и в переносном смысле. 22 этаж гостиница «Беларусь» – одно из самых живописных мест столицы, откуда открывается невероятной красоты вид на Минск. И вот таких видеокадров с сегодняшнего дня мы обещаем нашим телезрителям гораздо больше. Новый сезон – с технической революцией: что увидят зрители в меню «осенней кухни» СТВ? В том числе, если посмотреть (надеюсь, вы это видите), можно увидеть в мельчайших деталях абсолютно все, что находится на расстоянии горизонта – в том числе и нашу стройную красавицу-телебашню, в районе которой находится наша студия сейчас. Формат HD, на который мы сегодня перешли (его еще называют телевидением высокой четкости). Для сравнения: если раньше на телеэкране нашего зрителя помещалось 400 тысяч пикселей, то с сегодняшнего дня их 2 миллиона – это как города Гомель и Минск, в пять раз больше.

В эти минуты продолжается презентация перехода нашего телеканала на формат HD. Здесь, в гостинице «Беларусь», собрались наши друзья, партнеры нашего телеканала и журналисты. Все поддерживают, желают нам прекрасного сезона. Ну а рядом со мной находится наш гость, Дмитрий Геннадьевич Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации. У него мы обязательно расспросим: кто же нас сейчас видит? Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информации Республики Беларусь:

На самом деле любой человек, у которого сегодня есть соответствующее устройство у него дома (то есть телевизор и приставка), может видеть телеканал СТВ в новом качестве. 3 условия, чтобы смотреть телеканал СТВ в HD-формате Игорь Позняк:

Это большое количество зрителей? Дмитрий Шедко:

Я думаю, что мы смело можем говорить, что сегодня в Беларуси нас могут посмотреть миллионы наших сограждан. Игорь Позняк:

По международному рейтингу Союза электросвязи Беларусь далеко обошла многие страны, в том числе и гигантскую Россию, и большой Казахстан. И вот сегодняшнее событие, сегодняшний шаг СТВ, я полагаю, повысит эту и без того высокую планку? Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ Дмитрий Шедко:

Мы действительно гордимся тем, что Беларусь занимает 31 место в рейтинге развития информационных и коммуникационных технологий Международного союза электросвязи. И убеждены, что такие проекты, как тот, что стартует сегодня, помогут нам преодолеть эту важную планку и пройти еще вперед. Хотя каждый шаг здесь становится все больше – это конкуренция, развитые страны. Игорь Позняк:

Но что же дальше? Не могу не спросить об этом, потому что на горизонте новый формат, который для многих звучит как фантастика. Но это фантастика ближайшего времени, я так полагаю. 4К.

Дмитрий Шедко:

У нас нет никаких сомнений, что буквально в течение нескольких ближайших лет мы увидим и 4К, и, возможно, 16К. То есть это будет такой уже немножко космос. Игорь Позняк:

Немножко космос, до которого уже практически рукой достать. Телеканал СТВ перешел на формат HD: что такое высококачественное изображение и какие у него плюсы? Дмитрий Шедко:

Совсем. Как в свое время мы запустили первого космонавта в космос, я думаю, что и телеканал сможем сделать действительно на мировом уровне. Игорь Позняк:

Коль вы сами заговорили о космосе. Можно сравнить с запуском космического корабля? Вот со значимостью этого события для белорусского медиа-рынка. Все-таки мы первопроходцы. Певец и композитор Саша Немо: о новом формате HD и обновлённых музыкальных заставках телеканала СТВ Дмитрий Шедко:

Сегодня произошло сразу несколько событий. Это первый белорусский телеканал, который в принципе начал выходить в HD-качестве. И это первый прямой эфир в HD-качестве. Действительно, это событие, которое точно удостоится как минимум абзаца в истории белорусского телевидения. Игорь Позняк:

Ну и вы первый человек, который выходит в прямом эфире в формате HD на белорусском телевидении.