Мы готовились к этому полгода: первое прямое включение в HD-формате
Новости Беларуси. Событие, которое последние полгода во многом предопределило работу всего нашего телеканала. Все это время мы готовились к переходу на новый формат вещания НD, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот 2 октября СТВ официально становится первой общенациональной телекомпанией, которая выдает high definition. В эти минуты в гостинице «Беларусь» проходит презентация, посвященная переходу нашего телеканала в НD-формат. Место встречи – одна из самых высоких точек белорусской столицы. Есть ли в этом особый смысл? Спросим у моего коллеги Игоря Позняка, который именно оттуда выходит на прямую связь со студией.
Игорь Позняк, СТВ:
Конечно же, сегодня все имеет совершенно особый смысл, в том числе и то, что мы находимся на высоте в прямом и в переносном смысле. 22 этаж гостиница «Беларусь» – одно из самых живописных мест столицы, откуда открывается невероятной красоты вид на Минск. И вот таких видеокадров с сегодняшнего дня мы обещаем нашим телезрителям гораздо больше.
Новый сезон – с технической революцией: что увидят зрители в меню «осенней кухни» СТВ?
В том числе, если посмотреть (надеюсь, вы это видите), можно увидеть в мельчайших деталях абсолютно все, что находится на расстоянии горизонта – в том числе и нашу стройную красавицу-телебашню, в районе которой находится наша студия сейчас.
Формат HD, на который мы сегодня перешли (его еще называют телевидением высокой четкости). Для сравнения: если раньше на телеэкране нашего зрителя помещалось 400 тысяч пикселей, то с сегодняшнего дня их 2 миллиона – это как города Гомель и Минск, в пять раз больше.
В эти минуты продолжается презентация перехода нашего телеканала на формат HD. Здесь, в гостинице «Беларусь», собрались наши друзья, партнеры нашего телеканала и журналисты. Все поддерживают, желают нам прекрасного сезона. Ну а рядом со мной находится наш гость, Дмитрий Геннадьевич Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации. У него мы обязательно расспросим: кто же нас сейчас видит?
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информации Республики Беларусь:
На самом деле любой человек, у которого сегодня есть соответствующее устройство у него дома (то есть телевизор и приставка), может видеть телеканал СТВ в новом качестве.
3 условия, чтобы смотреть телеканал СТВ в HD-формате
Игорь Позняк:
Это большое количество зрителей?
Дмитрий Шедко:
Я думаю, что мы смело можем говорить, что сегодня в Беларуси нас могут посмотреть миллионы наших сограждан.
Игорь Позняк:
По международному рейтингу Союза электросвязи Беларусь далеко обошла многие страны, в том числе и гигантскую Россию, и большой Казахстан. И вот сегодняшнее событие, сегодняшний шаг СТВ, я полагаю, повысит эту и без того высокую планку?
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Дмитрий Шедко:
Мы действительно гордимся тем, что Беларусь занимает 31 место в рейтинге развития информационных и коммуникационных технологий Международного союза электросвязи. И убеждены, что такие проекты, как тот, что стартует сегодня, помогут нам преодолеть эту важную планку и пройти еще вперед. Хотя каждый шаг здесь становится все больше – это конкуренция, развитые страны.
Игорь Позняк:
Но что же дальше? Не могу не спросить об этом, потому что на горизонте новый формат, который для многих звучит как фантастика. Но это фантастика ближайшего времени, я так полагаю. 4К.
Дмитрий Шедко:
У нас нет никаких сомнений, что буквально в течение нескольких ближайших лет мы увидим и 4К, и, возможно, 16К. То есть это будет такой уже немножко космос.
Игорь Позняк:
Немножко космос, до которого уже практически рукой достать.
Телеканал СТВ перешел на формат HD: что такое высококачественное изображение и какие у него плюсы?
Дмитрий Шедко:
Совсем. Как в свое время мы запустили первого космонавта в космос, я думаю, что и телеканал сможем сделать действительно на мировом уровне.
Игорь Позняк:
Коль вы сами заговорили о космосе. Можно сравнить с запуском космического корабля? Вот со значимостью этого события для белорусского медиа-рынка. Все-таки мы первопроходцы.
Певец и композитор Саша Немо: о новом формате HD и обновлённых музыкальных заставках телеканала СТВ
Дмитрий Шедко:
Сегодня произошло сразу несколько событий. Это первый белорусский телеканал, который в принципе начал выходить в HD-качестве. И это первый прямой эфир в HD-качестве. Действительно, это событие, которое точно удостоится как минимум абзаца в истории белорусского телевидения.
Игорь Позняк:
Ну и вы первый человек, который выходит в прямом эфире в формате HD на белорусском телевидении.
Дмитрий Шедко:
Придется заказать себе небольшую медальку.
Игорь Позняк:
Я вас благодарю. Это был первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко. Я же напомню, что сегодня наш телеканал перешел в формат HD. В этом смысле мы пионеры, первопроходцы, если хотите. И давайте будем делать это невероятно сложное и невероятно интересное (а с сегодняшнего дня и невероятно красивое) телевидение высокой четкости.
Имиджевые ролики телеканала СТВ: чёткая детализированная картинка, сочные краски и стереовещание
Итак, телекомпания СТВ запустила вещание в формате НD. Этому событию посвящена презентация, которая сейчас проходит в гостинице «Беларусь». О ней мы расскажем в нашем итоговом выпуске новостей.