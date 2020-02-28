Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC

Новости Беларуси. Яркие схватки, сила духа, воли и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдет турнир MGC. Главным боем станет поединок лучшего кикбоксера Европы 2018 года белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира-2019 азербайджанца Рамала Асланова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight

В соглавном бое вечера сойдутся топовые кикбоксеры Жора Акопян (Армения) и Рафал Дудек (Польша). В смешанных единоборствах мы ожидаем профессиональный дебют в ММА белоруса Марселя Сычева – весовая категория свыше 100 кг. Свой профессиональный дебют также проведут сильнейшие боксеры олимпийской сборной Беларуси Михаил и Евгений Долголевцы.