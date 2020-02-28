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Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC

28 февраля 2020 07:00
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Новости Беларуси. Яркие схватки, сила духа, воли и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдет турнир MGC. Главным боем станет поединок лучшего кикбоксера Европы 2018 года белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира-2019 азербайджанца Рамала Асланова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight

В соглавном бое вечера сойдутся топовые кикбоксеры Жора Акопян (Армения) и Рафал Дудек (Польша). В смешанных единоборствах мы ожидаем профессиональный дебют в ММА белоруса Марселя Сычева – весовая категория свыше 100 кг. Свой профессиональный дебют также проведут сильнейшие боксеры олимпийской сборной Беларуси Михаил и Евгений Долголевцы.

Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC-1

Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC-3

Ждет нас и женское противостояние. В весовой категории до 65 кг наша Александра Ситникова сразится с Камиллой Баланды из Польши.

Украшением турнира станут бои по правилам Pridе. За красивейшим действом можно наблюдать вживую на Falcon Club или в эфире телеканала СТВ. 8 камер, формат HD и Super Slow Motion – сверхзамедленная съемка.

Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC-6

Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC-8

# Борьба # Фотофакт

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