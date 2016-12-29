Какие фильмы увидят зрители телеканала СТВ в новогодние праздники?

Новый год не обходится без оливье, мандаринов и любимых советских фильмов, который даже через десятки лет не теряют своего киношарма.

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В новогодние праздники телеканал СТВ подготовил для вас целую киноленту хорошо знакомых историй о рождественском чуде, дружбе и настоящей любви.

На этапе создания приключенческого фильма «Гардемарины, вперёд» было много смешных моментов. Например, во время съёмок знаменитой сцены в бане с Михаилом Боярским в кустах пряталась большая группа поклонников.

Один из исполнителей – молодой Сергей Жигунов – умудрялся сниматься в фильме и одновременно служить в кавалерийском полку армии. Стриженную под «ноль» по-армейски обычную причёску ему прикрывал парик.

Для любителей советской классики мы подготовили знакомые и родные всем комедии «По семейным обстоятельствам» и «Ищите женщину».

Если же вы хотите посмотреть фильм не похожий на классику рождественского кино, то чёрная комедия «Плохой Санта» – для вас. История Санта-Клауса, который каждый Новый год по традиции грабил универмаги. Однако нашёлся мальчуган, который увидел под маской злодея благорогдную душу.

В новогодние праздники вы также сможете вспомнить историю добродушной Нади Клюевой. Для того, чтобы снять в этом амплуа именно Ирину Муравьеву, режиссёру картины Геральду Бежанову пришлось упрашивать уже знаменитую на тот момент актрису около полугода.

Эпизод «Вода только для сотрудников института» записали только с восьмого дубля. Актёру Михаилу Кокшенову пришлось подряд осушить восемь стаканов «газировки».

Стойкостью, и в то же время усидчивостью обладал и юный Дима, сыгравший главного героя в телевизионной сказке «Приключения Буратино». С течением съёмки его длинный нос из пенопласта меняли 45 раз. Съёмка двухсерийной ленты в основном проходила в Минске, отчего исполнителей ролей Бурантино и Мальвины нашли случайно на столичных улицах.

После съёмок Буратино вся команда фильма приступила к созданию продолжения сказки «Про Красную Шапочку».

Повышенное внимание школьнику после выхода фильма «Сказка о звёздном мальчике» досталось исполнителю главной роли – Павлу Чернышеву. Однако сам «звёздный принц» больше не хотел связывать свою жизнь с кино.

На роль кота Василия в съёмках сказки «Чародеи» претендовало 18 животных. Им давали сметану и следили за тем, насколько выразительно кот фыркает и облизывается.

А вот Александра Абдулова настолько хотели снять в роли Иванушки, что согласились снимать его даже ночью. Другого свободного времени у актёра просто не было. Он снимался одновременно в пяти фильмах.

Встречайте Новый год на телеканале СТВ вместе с душевными фильмами!