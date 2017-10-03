Первый четкий канал в Беларуси: телеканал СТВ перешёл на формат HD

Яркость и креатив. Этими словами можно обозначить не только весь эфир СТВ, но и то, что происходило вчера на презентации, состоявшейся по случаю перехода телеканала в формат вещания HD.

На примере грязного окна и промышленного альпиниста, который при помощи воды и щетки сделал картинку за окном четкой и насыщенной, хорошо видна разница между старым и новым форматом.

Со 2 октября мы, наше «Столичное телевидение», вещаем для своих телезрителей тольк в лучшем качестве. Мы – первый четкий канал в Беларуси.

Наша программа «Утро. Студия хорошего настроения» гордится тем, что было в числе первых, которые открывали исторический эфир 2 октября.

К такому важному событию наш телеканал тщательно готовился не один месяц. Бессонные ночи того стоили!

Канал заиграл новыми красками. Особенно преобразилась студия новостей.

Здесь же, на презентации, состоялось и первое прямое включение. Игорь Позняк, если можно так сказать, «разрезал ленточку».

Волнение, восторг. У кого-то – усталость и умиротворение. Первыми быть тяжело, но приятно. Как только умолкнут фанфары, виновники торжества отправятся покорять новые вершины. Ведь впереди – куда более амбициозные планы.

Новый формат HD – не только новые возможности. Но и дополнительная ответственность перед зрителем, которого, наверняка, не оставят равнодушными произошедшие изменения.

В новом сезоне, который пройдёт под девизом «Телевидение высокой чёткости» зрителей ожидает множество сюрпризов. Это яркие проекты, репортажи и, конечно же, самые интересные кинопремьеры.

Переход в HD формат важное событие не только для телеканала, но и для всей страны. Мы идём вперёд и останавливаться не собираемся!