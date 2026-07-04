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День кооперации! Более 3 млн белорусов пользуются услугами Белкоопсоюза

04 июля 2026 10:40
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Сегодня, 4 июля, свой профессиональный праздник отмечают работники потребительской кооперации. Белкоопсоюз – это современная многоотраслевая хозяйственная структура, которая обеспечивает занятость свыше 29 тысяч человек и реализует государственный курс на улучшение качества жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День кооперации! Более 3 млн белорусов пользуются услугами Белкоопсоюза-2

Кооператоры работают в каждом регионе страны, обслуживая все сельское население. Более трех миллионов белорусов, или каждый третий житель республики, ежедневно пользуется услугами потребительской кооперации в торговле, общественном питании, заготовках, промышленности, образовании и других отраслях.

Автомагазины потребкооперации доставляют продукты питания и товары повседневного спроса, доезжая до самых отдаленных деревень. Автолавки обслуживают более 420 тысяч человек – это жители свыше 12,5 тысяч населенных пунктов.

# Торговля # Белкоопсоюз

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