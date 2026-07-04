Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина

Краснопольщина – колыбель талантов и вдохновения. Именно здесь родился замечательный поэт Алексей Пысин. В его честь в Палужской средней школе создали литературный музей. Вас ожидает полное погружение в мир классика, его жизнь и творчество. Гнездо родителей, прописка души. Живописный макет деревни Высокий Борок – мост в детство поэта. Он воспевал красоту малой родины. Его лирические строчки согревают, как лучи солнца.

Интересно, что род Пысиных берет свое начало с Брянщины. Прадед поэта Артем Павлович купил на Краснопольщине землю и построил дом. У него было 8 детей. Сын Петр, дедушка литератора. От него он взял жизненную глубину и мудрость. Когда Алексей Васильевич ушел на войну, в семье случилась трагедия. Брат Ленька поехал на коне в лес и больше не вернулся. После этого мама начала болеть и умерла. Отец пережил классика на два года. Сказалось, боевое ранение, осколок от мины в груди.