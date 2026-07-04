Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина
Краснопольщина – колыбель талантов и вдохновения. Именно здесь родился замечательный поэт Алексей Пысин. В его честь в Палужской средней школе создали литературный музей. Вас ожидает полное погружение в мир классика, его жизнь и творчество. Гнездо родителей, прописка души. Живописный макет деревни Высокий Борок – мост в детство поэта. Он воспевал красоту малой родины. Его лирические строчки согревают, как лучи солнца.
Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки».
Светлана Васильева, руководитель литературного музея им. А.В Пысина, учитель белорусского языка и литературы Палужской СШ:
Аляксей Васільевіч вельмі любіў прыроду. Ён часта казаў, што нідзе больш не бачыў столькі крыніц, як у сваей роднай весцы. Ён прысвяціў шмат вершаў рацэ Палужанцы і нават назваў зборнік «Вярбовы мост». Гэта той самы масток, па якім ен кожны дзень прабягаў у школу.
Интересно, что род Пысиных берет свое начало с Брянщины. Прадед поэта Артем Павлович купил на Краснопольщине землю и построил дом. У него было 8 детей. Сын Петр, дедушка литератора. От него он взял жизненную глубину и мудрость. Когда Алексей Васильевич ушел на войну, в семье случилась трагедия. Брат Ленька поехал на коне в лес и больше не вернулся. После этого мама начала болеть и умерла. Отец пережил классика на два года. Сказалось, боевое ранение, осколок от мины в груди.
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