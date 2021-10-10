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Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?

10 октября 2021 17:15
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Пока в Европаламенте спорят о правах и свободах, напряженной остается ситуация на западных границах Беларуси. Всю неделю польские и литовские пограничники доставляли к нашим рубежам нелегалов, причем делали это под давлением, с применением силы. Наши соседи толкают на преступление даже детей, заставляя нарушать государственную границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тут о правах и свободах человека европейцы не вспоминают. А 5 октября и вовсе произошла трагедия. У белорусско-литовского рубежа был обнаружен труп молодого мужчины. И пока ЕС закрывает на это глаза, наша стража прилагает все усилия, чтобы помочь иностранцам.  

Их истории выслушал Александр Добриян.  

Марзя Энаджафи с сыном Сино в Беларуси уже два месяца. Покинуть Иран семье пришлось по религиозным мотивам.  

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?-1

Марзя Энаджафи, гражданка Ирана:  
Я не могла больше терпеть это исламское государство. Я приняла христианство и была вынуждена уехать из Ирана. Иран – это исламское государство, и за смену религии меня должны были повесить. Я посещала домашнюю церковь, нас поймали, арестовали, и я решила уехать из Ирана. Все туристические агентства этим занимаются. Требуют много денег за то, чтобы вывезти людей из Ирана.  

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?-3

Марзя признается, долго раздумывать не приходилось: на кону была жизнь. За визу и доставку в одну из стран ЕС пришлось заплатить 7 000 евро с человека. В результате женщина оказалась в Беларуси один на один с неизвестностью. Ни денег, ни виз, ни паспортов – тот, кто решил заработать на непростой жизненной ситуации, в какой-то момент просто перестал выходить на связь.  

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?-5

Марзя Энаджафи:  
Евросоюз поступает неправильно. Они должны помогать. Эти люди здесь не просто так. У них обязательно есть какие-то проблемы. Допустим, из Ирана люди убегают от жесткой исламизации. Из Афганистана тоже понятно почему. Все, кто может, должны помочь. Я сейчас хочу выучить язык, чтобы найти работу. Работать и жить здесь, в Беларуси, если, конечно, мне предоставят статус беженца.  

В Гомеле в месте с Марзей и ее сыном решения по вопросу о предоставлении статуса беженца сегодня ожидает 31 человек. Граждане Ирана, Ирака, Сомали, Нигерии и Конго.  

Другого выхода у них не было. История семьи из Ирана, которым предлагали нелегально попасть в Европу – читать здесь.  

# Беженцы # Александр Добриян

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