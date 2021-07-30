«В обязанности входит всё, что скажет папа». Как проходят трудовые будни девушки-комбайнера

Новости Беларуси. Аграрии Минской области убрали треть площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего труженикам села предстоит освоить свыше 470 тысяч гектаров. Намолочено около 600 тысяч тонн зерна. Урожайность – 36 центнеров с гектара. Механизаторы не сбавляют темпы, чтобы завершить уборочную кампанию в срок. Погодные условия не помеха. К первой тысячи стремятся и экипажи сельхозпредприятия «Боровое-2003» Дзержинского района. Подробнее – в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Лепешко Полина Сергеевна – в поле единственная представительница прекрасного пола. Работает наравне с коллегами-мужчинами, на жатве помогает отцу. В слаженном тандеме работа идет дружно, быстро и качественно.

Работа педагогом-организатором, дом, хозяйство, а еще уборочная. Полина, несмотря на свой юный возраст, в поле уже пятый сезон. И ее можно назвать настоящим комбайнером-профессионалом. Постичь азы работы в сельском хозяйстве помогал отец, который на комбайне 14-й сезон.

Полина Лепешко, комбайнер сельхозпредприятия «Боровое-2003»:

В обязанности входит все, что скажет папа, а так чаще всего уборка в кабине, мытье стекол, чистка комбайна, ходить по полю, убирать полеглицу, если остается, смотреть, есть ли потери у комбайна. Я для себя поняла, что все-таки работа в сельском хозяйстве – это очень тяжело. Людей, которые работают в сельском хозяйстве, надо ценить. Закалила внутри себя ответственность, целеустремленность, всегда есть цель пойти к тысяче или больше, на первом месте стоять.

На уборке зерна 9 экипажей. Полина и ее отец в поле с утра и до вечера. Вот и первый результат – 500 тонн за неделю. И это лидеры по намолоту. К слову, Сергей Лепешко становился тысячником 12 раз, а два года назад был первым на районе двухтысячником.

Сергей Лепешко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Боровое-2003»:

Попросила: «Папа, можно я с тобой попробую поработать?» Попробуй годик. Поработала, понравилось. И вот уже пятый сезон работаем вместе. Семьей, конечно, дружнее работать. Года два назад работал со мной сын – она была на практике. Мы стараемся работать семьей, чтобы больше заработать денег, да и с семьей легче – поговорить можно. Мои родители всю жизнь проработали в сельском хозяйстве, отец тоже всю жизнь был комбайнером, механизатором, наверное, это дело в крови. Так и я остался в хозяйстве. Зерновой клин на сельхозпредприятии «Боровое-2003» – свыше 1 600 гектаров. Механизаторы уже завершили уборку озимого рапса. С гектара получили почти 40 центнеров. Подходит к финишу и уборка ячменя. Урожай этой культуры еще выше – 50 центнеров с гектара.

Виктор Курицкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Боровое-2003»:

Параллельно ведем также заготовку кормов, закладываем сенаж. Планируем около 20 тысяч сенажа заготовить. На данный момент у нас заготовлено около 16 тысяч. Мы имеем 10,8 кормовых единиц на условную голову. Поголовье скота очень плотное. 5,5 тысячи на 5 тысяч гектаров земли.