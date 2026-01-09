Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру

Все гости нашей студии – люди уникальные. Но сегодня и вовсе особый человек. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции ОВД Гомельского райисполкома, майор милиции, народный мастер Республики Беларусь. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы, конечно, от души поздравляем вас с этой премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Надо рассказать, что высокую награду такую наш гость получил за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района. Давайте честно, не каждая женщина может раскроить серьезный какой-то элемент одежды, пошить и еще вышить. Откуда азы ваши взялись? Откуда творчество пошло?

Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции ОВД Гомельского райисполкома, майор милиции, народный мастер Республики Беларусь:

У меня бабушка была швеей. В детстве мы часто в зимние каникулы особенно приходили к ней. Зимой что? Особо никаких дел нет. Бабушка или вышивала и нам говорила, что учитесь, как стежочки эти класть – крестики, или на машинке швейной шила. Ремонтировала какие-то вещи домашнего обихода, некоторые новые шила. Нам тоже было интересно маленьким. У нее несколько машинок было, была ручная. Она эту ручную машинку, которую крутишь рукой, отдавала, как говорится, нам на растерзание. Что мы могли делать? Мы себе рукавицы шили на два пальца – это самое простое, что можно. Какие пошили, пошли, поиграли на горке. Они очень часто терялись. Сегодня пошили, через неделю: «Бабушка, мы хотим новые».