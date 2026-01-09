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Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру

09 января 2026 13:03
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Все гости нашей студии – люди уникальные. Но сегодня и вовсе особый человек.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции ОВД Гомельского райисполкома, майор милиции, народный мастер Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы, конечно, от души поздравляем вас с этой премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Надо рассказать, что высокую награду такую наш гость получил за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района. Давайте честно, не каждая женщина может раскроить серьезный какой-то элемент одежды, пошить и еще вышить. Откуда азы ваши взялись? Откуда творчество пошло?

Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру-2

Виктор Шипков, старший участковый инспектор милиции ОВД Гомельского райисполкома, майор милиции, народный мастер Республики Беларусь:
У меня бабушка была швеей. В детстве мы часто в зимние каникулы особенно приходили к ней. Зимой что? Особо никаких дел нет. Бабушка или вышивала и нам говорила, что учитесь, как стежочки эти класть – крестики, или на машинке швейной шила. Ремонтировала какие-то вещи домашнего обихода, некоторые новые шила. Нам тоже было интересно маленьким. У нее несколько машинок было, была ручная. Она эту ручную машинку, которую крутишь рукой, отдавала, как говорится, нам на растерзание. Что мы могли делать? Мы себе рукавицы шили на два пальца – это самое простое, что можно. Какие пошили, пошли, поиграли на горке. Они очень часто терялись. Сегодня пошили, через неделю: «Бабушка, мы хотим новые».

Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру-4

Виктор Шипков:
Я начал заниматься традиционной культурой – это было в школе. Это привили, наверное, эту любовь к традиционной культуре своей местности наши педагоги, в частности, Басов Григорий Тихонович. Я считаю его учителем, который именно научил меня видеть традиционную культуру. Видеть красоту этой традиционной культуры. С тех пор, наверное, во мне проснулся этот интерес. Потому что еще было время, когда можно было найти какие-то элементы аутентичные – рубашки и юбки-андараки. Бывало такое, что про некоторые элементы бабушки рассказывали, даже показывали фотографии. По факту они уже, к сожалению, были утрачены. Хотелось, чтобы полнота эта присутствовала. По фотографиям что-то начал вышивать. Для каких-то вещей подыскиваю материалы, чтобы они были по цвету похожи, по фактуре. Использую уже, естественно, современные материалы.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Виктор Шипков # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Культура Беларуси # Традиции Беларуси

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