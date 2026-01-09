Военные присоединились к устранению последствий снежного циклона в Беларуси

Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остались в стороне и военные.

Циклон «Улли» объединил всю страну в борьбе с последствиями стихии. На территории наиболее пострадавшей Гомельской области работает более тысячи единиц техники. Привлечено около 2,5 тысячи человек. Помогать специализированным службам гомельчане будут и 10 января. В регионе объявлен субботник.