Военные присоединились к устранению последствий снежного циклона в Беларуси
Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остались в стороне и военные.
Циклон «Улли» объединил всю страну в борьбе с последствиями стихии. На территории наиболее пострадавшей Гомельской области работает более тысячи единиц техники. Привлечено около 2,5 тысячи человек. Помогать специализированным службам гомельчане будут и 10 января. В регионе объявлен субботник.
Так и боремся каждый день. Выходим по разу-два и чистим. Со льдом плохо, коркой берется, и лопата скользит.
В Гродненской области наибольшее количество осадков за сутки выпало в Новогрудке – высота снежного покрова там составляет около 40 сантиметров. Снег и ветер в регионе сохраняются. В Гродно на расчистку дорог вышли военнослужащие. Личный состав 557-й инженерной бригады трудится на новом мосту через Неман.
Дмитрий Коновалов, военнослужащий 557-й инженерной бригады:
18 человек от 557-й инженерной бригады помогают нашему городу очистить от снега, нас попросил город. Сколько нужно будет помогать, столько здесь и останемся.
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