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Вслед за Макроном. Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

09 января 2026 13:33
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Вслед за Макроном. Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией-0

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони считает, что Европе пора начинать переговоры с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила необходимость единой позиции ЕС и выступила с предложением назначить специального представителя по Украине.

Мелони на переговорах в Берлине по Украине была представлена как ключевой игрок – FT

В то же время Мелони отметила, что пока не созданы условия для возвращения России в G7, но не исключает такой возможности в будущем – все зависит от достижения мира и его условий.

Ранее, в декабре, французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости возобновить диалог с Россией. В январе он сообщил, что в ближайшие недели может состояться телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Фото: pixabay

# Международная политика # Италия

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