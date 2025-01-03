ГПК: более 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе

Въезда в ЕС ожидают около 840 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Самый загруженный маршрут проходит по польскому пункту пересечения границы Тересполь (Брест), где ждут 790 автомобилей и 8 пассажирских автобусов. 30 и 20 машин ожидают въезда в Литву перед КПП Мядининкай и Шальчининкай соответственно.