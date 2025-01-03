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ГПК: более 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе

03 января 2025 09:52
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Въезда в ЕС ожидают около 840 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Самый загруженный маршрут проходит по польскому пункту пересечения границы Тересполь (Брест), где ждут 790 автомобилей и 8 пассажирских автобусов. 30 и 20 машин ожидают въезда в Литву перед КПП Мядининкай и Шальчининкай соответственно.

ГПК: более 800 легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе-1

Фото: Telegram-канал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

На латвийском и литовском направлениях отмечается скопление грузового транспорта. На латвийском и литовском направлениях отмечается скопление грузового транспорта, перед латвийским КПП Патерниеки ожидают более 160 грузовиков, а перед литовским КПП Шальчининкай – 10 грузовиков.

# Государственная граница Беларуси

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