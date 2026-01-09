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Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»

09 января 2026 13:56
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Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Циклон не стал неожиданностью для Витебской области. К его приходу готовились. Десятки служб и организаций города держали руку на пульсе круглосуточно. Количество техники увеличили почти в пять раз. Причем машины с главных улиц свернули во дворы. 

Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»-2

Все были готовы, так что все хорошо, будем дальше сражаться.

Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»-4

Наши коммунальщики очень достойно работают, справляются со своими обязанностями. И они со всем этим справятся, с непогодой.

Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»-6

К сожалению, не обошлось без ЧП. Сильный ветер повредил воздухоопорную мембрану футбольного манежа «Витебск». Все запланированные тренировки перемещены в спортзалы.

Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»-8

Николай Вайтюховский, директор футбольного клуба «Витебск»:
В данных погодных условиях ремонт невозможен, этого прорыва, так как он большого размера. Но принято решение сдуть воздух с манежа и при лучших погодных условиях ремонтировать.

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# Погода # Погода в Беларуси

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