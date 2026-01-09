Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»
Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Циклон не стал неожиданностью для Витебской области. К его приходу готовились. Десятки служб и организаций города держали руку на пульсе круглосуточно. Количество техники увеличили почти в пять раз. Причем машины с главных улиц свернули во дворы.
Все были готовы, так что все хорошо, будем дальше сражаться.
Наши коммунальщики очень достойно работают, справляются со своими обязанностями. И они со всем этим справятся, с непогодой.
К сожалению, не обошлось без ЧП. Сильный ветер повредил воздухоопорную мембрану футбольного манежа «Витебск». Все запланированные тренировки перемещены в спортзалы.
Николай Вайтюховский, директор футбольного клуба «Витебск»:
В данных погодных условиях ремонт невозможен, этого прорыва, так как он большого размера. Но принято решение сдуть воздух с манежа и при лучших погодных условиях ремонтировать.
Лукашенко с сыном Николаем и шпицем Умкой вышли на расчистку снега – смотрите.