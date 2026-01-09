Циклон «Улли» повредил футбольный манеж «Витебск»

Циклон «Улли»: работа в режиме нон-стоп. На расчистке улиц от снега задействованы тысячи работников ЖКХ. Используется весь потенциал дорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон не стал неожиданностью для Витебской области. К его приходу готовились. Десятки служб и организаций города держали руку на пульсе круглосуточно. Количество техники увеличили почти в пять раз. Причем машины с главных улиц свернули во дворы.