Энергетики продолжают оперативно восстанавливать обесточенные населённые пункты в Беларуси

В ряде регионов снежная стихия нарушила работу энергосистемы. В результате падений деревьев, налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Энергетики отреагировали максимально оперативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство обесточенных населенных пунктов находится в Гомельской области. Аварийные бригады работают в Гомельском и Лоевском районах.

Я в окно гляжу – провода висят. Тут же и свет пропал, потому что два столба упало.

Оперативно приехали, вследствие стихии упало дерево, порвало линию, оборвало провода . Провода на земле, один дом остался без электроснабжения. Сейчас оперативно восстанавливаем. В Могилевской области для ликвидации последствий непогоды задействованы 33 аварийно-ремонтные бригады. Их помощь больше всего требуется Горецкому району.