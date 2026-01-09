Энергетики продолжают оперативно восстанавливать обесточенные населённые пункты в Беларуси
В ряде регионов снежная стихия нарушила работу энергосистемы. В результате падений деревьев, налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Энергетики отреагировали максимально оперативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство обесточенных населенных пунктов находится в Гомельской области. Аварийные бригады работают в Гомельском и Лоевском районах.
Я в окно гляжу – провода висят. Тут же и свет пропал, потому что два столба упало.
Оперативно приехали, вследствие стихии упало дерево, порвало линию, оборвало провода . Провода на земле, один дом остался без электроснабжения. Сейчас оперативно восстанавливаем.
В Могилевской области для ликвидации последствий непогоды задействованы 33 аварийно-ремонтные бригады. Их помощь больше всего требуется Горецкому району.
Дмитрий Вишеватый, начальник центральной диспетчерской службы РУП «Могилевэнерго»:
Были приняты решения при необходимости перебрасывать дополнительные силы и средства из других энергосистем. Также у нас готовность – 10 бригад, которые готовы нам помочь, из других областей. Мы в принципе пока справляемся своими силами.
Основная сложность, с которой сталкиваются ремонтные бригады, – это затрудненный подъезд к населенным пунктам и объектам из-за снежных заносов. Для ее решения налажено оперативное взаимодействие со службами дорожного и коммунального хозяйства, которые совместно с энергетиками расчищают пути для спецтехники.
18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси.