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Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы

09 января 2026 13:58
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Для ликвидации последствий непогоды коммунальные службы Минской области переведены на усиленный режим работы. Задействовано более 1 800 единиц спецтехники и почти 2 тысячи специалистов ЖКХ. Все работают в режиме нон-стоп. Уже расчищено около 5 тысяч километров дорог и более 500 километров тротуаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы-2

В Червенском районе коммунальщики максимально оперативно расчистили пешеходные зоны и подъезды к социально значимым объектам. К работе активно подключаются и жители. Для этого по всей области организовано 130 пунктов выдачи инвентаря.

Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы-4

Павел Мацевич, житель городского поселка Смиловичи:
У меня есть домашний питомец, его тоже нужно выгуливать, нужно с ним гулять. А это, наверное, проблема общая. Поэтому около двух раз нетрудно будет убраться, о себе позаботиться и людям помочь. Все же мы все-таки вместе живем.

Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы-6

Вклад в общее дело внесли и учащиеся Смиловичского государственного колледжа. Несмотря на каникулы, они вместе с педагогами очистили территорию своего учреждения. Кроме того, на базе общежития организован круглосуточный пункт обогрева с горячим чаем, питанием и возможностью отдохнуть для всех, кто в этом нуждается.

Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы-8

Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:
Мы всегда у себя чистим. Всегда убираем. Начинаем с одной единицы, если мало одной, привлекаем все больше и больше. Бывает, и экскаватор задействован, допустим, на мастерских еще и погрузчик работает. Поэтому боремся, боремся со снегом. Я думаю, у нас очень хорошо все получается.

Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы-10

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
Всех, кто попал в стихию, стихия их застала в дороге, мы будем рады видеть в нашем колледже. Мы их накормим, обогреем, даже спать уложим.

В Миноблисполкоме и во всех регионах области работает горячая линия для оперативного решения вопросов жителей в связи с неблагоприятной погодой. 9 января звонки принимают до 20:00. А 10 и 11 января с 8 утра до 6 вечера.

# ЖКХ # снег # Погода в Беларуси # Природные катаклизмы

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