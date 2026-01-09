Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы
Для ликвидации последствий непогоды коммунальные службы Минской области переведены на усиленный режим работы. Задействовано более 1 800 единиц спецтехники и почти 2 тысячи специалистов ЖКХ. Все работают в режиме нон-стоп. Уже расчищено около 5 тысяч километров дорог и более 500 километров тротуаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Червенском районе коммунальщики максимально оперативно расчистили пешеходные зоны и подъезды к социально значимым объектам. К работе активно подключаются и жители. Для этого по всей области организовано 130 пунктов выдачи инвентаря.
Павел Мацевич, житель городского поселка Смиловичи:
У меня есть домашний питомец, его тоже нужно выгуливать, нужно с ним гулять. А это, наверное, проблема общая. Поэтому около двух раз нетрудно будет убраться, о себе позаботиться и людям помочь. Все же мы все-таки вместе живем.
Вклад в общее дело внесли и учащиеся Смиловичского государственного колледжа. Несмотря на каникулы, они вместе с педагогами очистили территорию своего учреждения. Кроме того, на базе общежития организован круглосуточный пункт обогрева с горячим чаем, питанием и возможностью отдохнуть для всех, кто в этом нуждается.
Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:
Мы всегда у себя чистим. Всегда убираем. Начинаем с одной единицы, если мало одной, привлекаем все больше и больше. Бывает, и экскаватор задействован, допустим, на мастерских еще и погрузчик работает. Поэтому боремся, боремся со снегом. Я думаю, у нас очень хорошо все получается.
Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
Всех, кто попал в стихию, стихия их застала в дороге, мы будем рады видеть в нашем колледже. Мы их накормим, обогреем, даже спать уложим.
В Миноблисполкоме и во всех регионах области работает горячая линия для оперативного решения вопросов жителей в связи с неблагоприятной погодой. 9 января звонки принимают до 20:00. А 10 и 11 января с 8 утра до 6 вечера.