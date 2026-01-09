Коммунальные службы Минской области перешли на усиленный режим работы

Для ликвидации последствий непогоды коммунальные службы Минской области переведены на усиленный режим работы. Задействовано более 1 800 единиц спецтехники и почти 2 тысячи специалистов ЖКХ. Все работают в режиме нон-стоп. Уже расчищено около 5 тысяч километров дорог и более 500 километров тротуаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червенском районе коммунальщики максимально оперативно расчистили пешеходные зоны и подъезды к социально значимым объектам. К работе активно подключаются и жители. Для этого по всей области организовано 130 пунктов выдачи инвентаря.

Павел Мацевич, житель городского поселка Смиловичи:

У меня есть домашний питомец, его тоже нужно выгуливать, нужно с ним гулять. А это, наверное, проблема общая. Поэтому около двух раз нетрудно будет убраться, о себе позаботиться и людям помочь. Все же мы все-таки вместе живем.

Вклад в общее дело внесли и учащиеся Смиловичского государственного колледжа. Несмотря на каникулы, они вместе с педагогами очистили территорию своего учреждения. Кроме того, на базе общежития организован круглосуточный пункт обогрева с горячим чаем, питанием и возможностью отдохнуть для всех, кто в этом нуждается.

Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

Мы всегда у себя чистим. Всегда убираем. Начинаем с одной единицы, если мало одной, привлекаем все больше и больше. Бывает, и экскаватор задействован, допустим, на мастерских еще и погрузчик работает. Поэтому боремся, боремся со снегом. Я думаю, у нас очень хорошо все получается.