«Мы должны об этом знать, гордиться и кто-то должен это продолжить»: достижения белорусов в космонавтике

Белорусы прокладывают не только земные дороги, но и космические. Как не вспомнить об этом в связи с Днем космонавтики 12 апреля? Три летчика-космонавта, два собственных спутника, центр космической связи недавно построен. Это серьезные достижения. А страна-то ведь небольшая! Особенно если смотреть из космоса. С Земли белорусскую космонавтику во всех ее проявлениях рассматривала Алена Сырова.
Владимир Ларионов, филолог, педагог, краевед, журналист, астроном:
Юрия Алексеевича уже одели в скафандр, написали на шлеме кисточкой СССР. Нет еще никакой гагаринской улыбки.
Алена Сырова, корреспондент:
С тех пор, как Гагарин сказал «Поехали!» и открыл дорогу в космос человеку, прошло 56 лет, сменилось не одно поколение заоблачных мечтателей, но сила притяжения к тайнам космоса все также сильна как на Земле, так и под нею.
Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:
Это хорошая, здоровая болезнь. Но она неизлечимая. Ее и лечить не надо.
Арсений Строчук, ученик 3-го класса средней школы деревни Томашовка Брестского района:
Мне нравится смотреть на звезды отсюда. Я их хочу поближе увидеть.
Небом грезил когда-то и маленький Юра Гагарин. Мало кто знает, но любимым поэтом советского космонавта №1 был наш Янка Купала, а любимым стихотворением...
– Мой мілы таварыш, мой лётчык,
Вазьмі ты з сабою мяне!
Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык
I ўмею ўжо лётаць у сне.
Во сне, наверняка, летает и третьеклассник Арсений. Он мечтает о звездах, а как иначе, ведь родился на одной земле с первым белорусским космонавтом Петром Климуком.
Арсений Строчук:
Я хочу стать космонавтом, потому что в космосе очень интересно. И мне хочется побыстрее туда полететь.
Но мечта советских мальчишек о космосе вряд ли бы осуществилась, если бы не кропотливый труд и здоровое научное любопытство.
Владимир Ларионов:
Вместе с Королевым, Пилюгиным, Рязанским то есть теми людьми, которые стояли у истоков не только советской, но и мировой космонавтики, рядом стоит и фамилия уроженца Гомельщины Михаила Борисенко. Он занимался системами лазерной и космической связи. Вклад его бесспорен: мы должны об этом знать, гордиться и кто-то должен это продолжить.
Гомельчанин Владимир Семенович Ларионов мог стать первым журналистом в космосе, но так и не довелось. Зато о космических тонкостях он знает, кажется, все. В его коллекции – сотни автографов, статей, фотографий, писем о космосе и людях, посвятивших ему жизнь.
Владимир Ларионов:
Два наших земляка управляли луноходами на луне. Нам правда есть чем гордиться. У нас был собственный вклад в космонавтику.
Иван Миско:
Анна Тимофеевна Гагарина…
Это зеркало, как говорит сам Иван Якимович Миско, бесценно. Десятки лет назад первый космический натурщик в его мастерской Петр Климук расписался на нем, позже этому примеру последовали и другие звездные гости. Его мастерская – явочная штаб-квартира для всех космонавтов, приезжающих в Минск. Ведь это в его руках застыли фигуры покорителей космоса.
Иван Миско:
Титов – номер два, Олег Новицкий.
Свой 85-летний юбилей космический скульптор отпраздновал открытием персональной выставки и в этот день получил, наверное, самое необычное поздравление с борта МКС, где уже 151 сутки работает наш земляк Олег Новицкий. На Землю он вернется лишь в начале июня, но Иван Якимович уже ждет его в мастерской, рядом с которой, к слову, растут березы, посаженные белорусской космической «тройкой».
Иван Миско:
Задумал к следующей выставке я выполню, хочу его с флагом сделать. Земной шар, летящий, раскрытый флаг белорусский.
Несмотря на то, что на шевроне скафандра космонавта Новицкого красуется российский флаг, Олег Викторович не забывает о белорусских корнях. Вот уже второй раз, улетая за 4 сотни километров, он берет с собой наш символ. Наблюдая за космическим пейзажем, находит свою Родину, делится снимками белорусских городов на страничке в соцсетях.
Детская мечта миллионов взглянуть на Землю из иллюминатора уже давно стала реальностью в том числе и благодаря нашим соотечественникам. Впереди огромное неизведанное пространство и такой же космический потенциал нашей страны.