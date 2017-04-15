«Мы должны об этом знать, гордиться и кто-то должен это продолжить»: достижения белорусов в космонавтике

Белорусы прокладывают не только земные дороги, но и космические. Как не вспомнить об этом в связи с Днем космонавтики 12 апреля? Три летчика-космонавта, два собственных спутника, центр космической связи недавно построен. Это серьезные достижения. А страна-то ведь небольшая! Особенно если смотреть из космоса. С Земли белорусскую космонавтику во всех ее проявлениях рассматривала Алена Сырова.

Владимир Ларионов, филолог, педагог, краевед, журналист, астроном:

Юрия Алексеевича уже одели в скафандр, написали на шлеме кисточкой СССР. Нет еще никакой гагаринской улыбки.

Алена Сырова, корреспондент:

С тех пор, как Гагарин сказал «Поехали!» и открыл дорогу в космос человеку, прошло 56 лет, сменилось не одно поколение заоблачных мечтателей, но сила притяжения к тайнам космоса все также сильна как на Земле, так и под нею.

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Это хорошая, здоровая болезнь. Но она неизлечимая. Ее и лечить не надо.

Арсений Строчук, ученик 3-го класса средней школы деревни Томашовка Брестского района:

Мне нравится смотреть на звезды отсюда. Я их хочу поближе увидеть.

Небом грезил когда-то и маленький Юра Гагарин. Мало кто знает, но любимым поэтом советского космонавта №1 был наш Янка Купала, а любимым стихотворением...

– Мой мілы таварыш, мой лётчык,

Вазьмі ты з сабою мяне!

Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык

I ўмею ўжо лётаць у сне.

Во сне, наверняка, летает и третьеклассник Арсений. Он мечтает о звездах, а как иначе, ведь родился на одной земле с первым белорусским космонавтом Петром Климуком.

Арсений Строчук:

Я хочу стать космонавтом, потому что в космосе очень интересно. И мне хочется побыстрее туда полететь.

Но мечта советских мальчишек о космосе вряд ли бы осуществилась, если бы не кропотливый труд и здоровое научное любопытство.

Владимир Ларионов:

Вместе с Королевым, Пилюгиным, Рязанским то есть теми людьми, которые стояли у истоков не только советской, но и мировой космонавтики, рядом стоит и фамилия уроженца Гомельщины Михаила Борисенко. Он занимался системами лазерной и космической связи. Вклад его бесспорен: мы должны об этом знать, гордиться и кто-то должен это продолжить.

Гомельчанин Владимир Семенович Ларионов мог стать первым журналистом в космосе, но так и не довелось. Зато о космических тонкостях он знает, кажется, все. В его коллекции – сотни автографов, статей, фотографий, писем о космосе и людях, посвятивших ему жизнь.

Владимир Ларионов:

Два наших земляка управляли луноходами на луне. Нам правда есть чем гордиться. У нас был собственный вклад в космонавтику.

Иван Миско:

Анна Тимофеевна Гагарина…

Это зеркало, как говорит сам Иван Якимович Миско, бесценно. Десятки лет назад первый космический натурщик в его мастерской Петр Климук расписался на нем, позже этому примеру последовали и другие звездные гости. Его мастерская – явочная штаб-квартира для всех космонавтов, приезжающих в Минск. Ведь это в его руках застыли фигуры покорителей космоса.

Иван Миско:

Титов – номер два, Олег Новицкий.

Свой 85-летний юбилей космический скульптор отпраздновал открытием персональной выставки и в этот день получил, наверное, самое необычное поздравление с борта МКС, где уже 151 сутки работает наш земляк Олег Новицкий. На Землю он вернется лишь в начале июня, но Иван Якимович уже ждет его в мастерской, рядом с которой, к слову, растут березы, посаженные белорусской космической «тройкой».

Иван Миско:

Задумал к следующей выставке я выполню, хочу его с флагом сделать. Земной шар, летящий, раскрытый флаг белорусский.

Несмотря на то, что на шевроне скафандра космонавта Новицкого красуется российский флаг, Олег Викторович не забывает о белорусских корнях. Вот уже второй раз, улетая за 4 сотни километров, он берет с собой наш символ. Наблюдая за космическим пейзажем, находит свою Родину, делится снимками белорусских городов на страничке в соцсетях.

Детская мечта миллионов взглянуть на Землю из иллюминатора уже давно стала реальностью в том числе и благодаря нашим соотечественникам. Впереди огромное неизведанное пространство и такой же космический потенциал нашей страны.