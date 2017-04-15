Ни грамма электроники – одна механика: 5 раритетных машин в коллекции Николая Маханькова из Сенненского района

Музыка белорусского народного танца «Мікіта» записана на пластинке, которая по возрасту старше своего хозяина. Как и большинство вещей в коллекции Николая Маханькова. Дома для раритетных экспонатов уже нет места, потому сельсовет выделил пенсионеру отдельное здание. Здесь мужчина планирует создать музей.

Новости Беларуси. От старинных монет до автомобилей. Пенсионер из Сенненского района собирается открыть сельский музей раритетных вещей. Среди экспонатов – магнитофоны, самовары, значки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Маханьков, житель деревни Старая Белица: Будут выставлены приемники, монеты, медали. Хочу землянку выкопать здесь. В общем, то, чем народ пользовался 50, 20, 30, 100 лет назад.

Этому легендарному «немцу» и вовсе почти 80.

Пожалуй, самыми привлекательными для посетителей музея станут автоэкспонаты. Их пока только 4, каждому не меньше полувека.

Николай Маханьков: Стояла в Донецке у друга, знакомого хорошего. Я как увидел – обомлел, хотя она голая была. Без стекол была, без мотора, без фар, без ничего. Голая, чистое железо стояло одно. Фактически с этих машин занялся реставрацией.

Одну из них недавно признали культурной ценностью и позволили Николаю Маханькову ввести в Беларусь из Украины, где находилось авто, без растаможки. А Президент освободил пенсионера от утилизационного сбора.

Анастасия Бут, СТВ: Ни грамма электроники – одна механика. Проще ремонтировать, зато сложнее реставрировать. Потому что оригинальные детали для этих автомобилей найти практически невозможно.

К примеру, в этой «Победе» радиатор родной, а в этой – приспособленный.

Помимо увлечения раритетными вещами, у пенсионера хватает и других забот. В зимний сезон он подрабатывает истопником. Сейчас еще и готовиться к посадке огорода, держит большое хозяйство.

Николай Маханьков:

То в хлеву почистить, то опять покормить животных, птицу. Сейчас огороды пойдут. Потом надо машины готовить на 9 и 1 мая, будут же приглашать. Целыми днями все в заботе-заботе-заботе.

Лет 10 назад Николай с семьей приехал погостить к родным в белорусскую глубинку из-под Донецка. А чуть позже созрело решение и вовсе сменить прописку.