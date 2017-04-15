Ни грамма электроники – одна механика: 5 раритетных машин в коллекции Николая Маханькова из Сенненского района
Новости Беларуси. От старинных монет до автомобилей. Пенсионер из Сенненского района собирается открыть сельский музей раритетных вещей. Среди экспонатов – магнитофоны, самовары, значки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но наибольшее любопытство вызывают раритетные автомобили.
Музыка белорусского народного танца «Мікіта» записана на пластинке, которая по возрасту старше своего хозяина. Как и большинство вещей в коллекции Николая Маханькова. Дома для раритетных экспонатов уже нет места, потому сельсовет выделил пенсионеру отдельное здание. Здесь мужчина планирует создать музей.
Николай Маханьков, житель деревни Старая Белица:
Будут выставлены приемники, монеты, медали. Хочу землянку выкопать здесь. В общем, то, чем народ пользовался 50, 20, 30, 100 лет назад.
Пожалуй, самыми привлекательными для посетителей музея станут автоэкспонаты. Их пока только 4, каждому не меньше полувека.
Этому легендарному «немцу» и вовсе почти 80.
Николай Маханьков:
Стояла в Донецке у друга, знакомого хорошего. Я как увидел – обомлел, хотя она голая была. Без стекол была, без мотора, без фар, без ничего. Голая, чистое железо стояло одно. Фактически с этих машин занялся реставрацией.
Фара к фаре стоят две «Победы» пятидесятых годов.
Одну из них недавно признали культурной ценностью и позволили Николаю Маханькову ввести в Беларусь из Украины, где находилось авто, без растаможки. А Президент освободил пенсионера от утилизационного сбора.
Анастасия Бут, СТВ:
Ни грамма электроники – одна механика. Проще ремонтировать, зато сложнее реставрировать. Потому что оригинальные детали для этих автомобилей найти практически невозможно.
К примеру, в этой «Победе» радиатор родной, а в этой – приспособленный.
Помимо увлечения раритетными вещами, у пенсионера хватает и других забот. В зимний сезон он подрабатывает истопником. Сейчас еще и готовиться к посадке огорода, держит большое хозяйство.
Николай Маханьков:
То в хлеву почистить, то опять покормить животных, птицу. Сейчас огороды пойдут. Потом надо машины готовить на 9 и 1 мая, будут же приглашать. Целыми днями все в заботе-заботе-заботе.
Лет 10 назад Николай с семьей приехал погостить к родным в белорусскую глубинку из-под Донецка. А чуть позже созрело решение и вовсе сменить прописку.
Николай Маханьков:
Приехали в ту деревню, где жил мой отец. Захарка у нас родился здесь, в Витебске.
Елена Харченко, жительница деревни Старая Белица:
Он часто говорит: «Это вы не белорусы, а я белорус».
Захар Маханьков, житель деревни Старя Белица:
Узяў мяне одум: хто я такі, адкуль родам? İ дазнацца ў мамы мусіў – Беларус я, з Беларусі.