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В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт

15 апреля 2017 14:48
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Новости Израиля. Благодатный огонь сошел в Кувуклии – часовне над Храмом Гроба Господнего в Иерусалиме. Свидетелями божественной милости стали тысячи паломников.

В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт-1

У зрителей телеканала СТВ тоже есть уникальная возможность увидеть явление, которого с замиранием сердца ожидали христиане всего мира. Схождение благодатного огня происходит раз в год накануне Пасхи и дает верующим надежду, что жизнь на земле продлится.

От патриарха Феофила Третьего божественное пламя быстро подхватили остальные.

В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт-4

И по храму будто поплыла река огня. Верующие зажигали лампады и «пасхалки» – пучки из 33 свечей (по числу лет жизни Иисуса Христа). Тонким ручейком божественное пламя выплыло на улицу, а там каждый пытается взять себе его частичку, чтобы увезти на родину.

К слову, в Беларусь благодатный огонь прибудет уже этим вечером чартерным рейсом.

Святыню доставят самолетом из Тель-Авива в Национальный аэропорт, а оттуда в храмы к началу всенощных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Пасха

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