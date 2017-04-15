В сети появилось видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме – видеофакт

Новости Израиля. Благодатный огонь сошел в Кувуклии – часовне над Храмом Гроба Господнего в Иерусалиме. Свидетелями божественной милости стали тысячи паломников.

У зрителей телеканала СТВ тоже есть уникальная возможность увидеть явление, которого с замиранием сердца ожидали христиане всего мира. Схождение благодатного огня происходит раз в год накануне Пасхи и дает верующим надежду, что жизнь на земле продлится.

От патриарха Феофила Третьего божественное пламя быстро подхватили остальные.

И по храму будто поплыла река огня. Верующие зажигали лампады и «пасхалки» – пучки из 33 свечей (по числу лет жизни Иисуса Христа). Тонким ручейком божественное пламя выплыло на улицу, а там каждый пытается взять себе его частичку, чтобы увезти на родину.