Праздник возрождения весны, света, добра: Великая суббота, последний день поста

Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно. В храмах впервые за долгие недели поста появляются светлые и праздничные мотивы. Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения. Пасху все христиане Беларуси в этом году отметят в один день.

Прихожане:

Для меня это просто дань уважения нашим законам, законам наших предков. Молодежь должна почитать.

Это праздник возрождения весны, света, добра, любви, теплоты. Чтобы везде был мир, спокойствие, благополучие. Праздник церковный, он значит очень много. С детства, наверное, самый любимый. Верим, что с воскрешением Христа к нам приходит радость, весна, счастье.

Сегодня также вспоминают историю о погребении Иисуса Христа, пребывании его во гробе и сошествии в ад. Считается, что таким образом закончились земные страдания Спасителя за человечество. Традиционно христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.