Мурат Нуртлеу – Александру Лукашенко: «Казахстан высоко ценит наше стратегическое партнёрство»

Новости Беларуси. Сотрудничество в политической сфере, экономика, перспективные проекты. Эти темы стали ключевыми на встрече главы государства с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана. Дипотношениям двух стран без малого 31 год, и они выстроены на очень высоком уровне. Однако еще есть над чем работать, – отметил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мурат Нуртлеу, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана:

Прежде всего хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность быть у вас на аудиенции в рамках моего официального визита в Республику Беларусь. Я считаю, что приехал к друзьям. Сергей Федорович оказывает хорошее, теплое гостеприимство. Как говорится, с корабля на бал. Со вчерашнего дня начали обсуждать наши рабочие моменты. Сегодня для меня это огромная возможность донести наше послание белорусским братьям, друзьям, что Казахстан высоко ценит наше стратегическое партнерство. Мы абсолютно привержены к дальнейшему развитию наших дружеских отношений, братских.