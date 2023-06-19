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Война и мир. Тема на злобу дня в ток-шоу «По существу». Анонс

19 июня 2023 09:32
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Война и мир. Тема на злобу дня станет поводом для дискуссии этим вечером, 19 июня, на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Старт прямого эфира – в 18:30.

Война и мир. Тема на злобу дня в ток-шоу «По существу». Анонс-1

Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» в прайм-тайм понедельника соберутся эксперты и кадровые военные.

Война и мир. Тема на злобу дня в ток-шоу «По существу». Анонс-4

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня будем говорить по существу.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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