Война и мир. Тема на злобу дня в ток-шоу «По существу». Анонс

Война и мир. Тема на злобу дня станет поводом для дискуссии этим вечером, 19 июня, на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Старт прямого эфира – в 18:30.

Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» в прайм-тайм понедельника соберутся эксперты и кадровые военные.