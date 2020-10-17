«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего

Новости Беларуси. В поддержку безопасности и спокойного будущего объединились 17 октября жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен человек вышли на мирное шествие.

Все они против раскола в обществе и попыток дестабилизации внутренней обстановки. Маршрут колонны в цветах национальной символики начался в центре города и финишировал на Площади Славы. Там участники шествия раскрыли большой государственный флаг и исполнили гимн страны. «В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию». С какими мыслями белорусы вновь собрались на автопробег по стране

Мы счастливы находиться здесь на самом деле сейчас, потому что на данный момент как никогда мы должны быть едины.

Мы за то, чтобы сохранить мир прежде всего в нашей стране, чтобы не было раскола, чтобы не было разделения на наших и не наших. Чтобы белорусы оставались такими, какими они всегда были: мирными, толерантными, спокойными, доброжелательными.