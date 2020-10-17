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«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего

17 октября 2020 14:39
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Новости Беларуси. В поддержку безопасности и спокойного будущего объединились 17 октября жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько сотен человек вышли на мирное шествие.

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-1

Все они против раскола в обществе и попыток дестабилизации внутренней обстановки. Маршрут колонны в цветах национальной символики начался в центре города и финишировал на Площади Славы. Там участники шествия раскрыли большой государственный флаг и исполнили гимн страны.

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«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-4

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-6

Мы счастливы находиться здесь на самом деле сейчас, потому что на данный момент как никогда мы должны быть едины.

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-9

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-11

Мы за то, чтобы сохранить мир прежде всего в нашей стране, чтобы не было раскола, чтобы не было разделения на наших и не наших. Чтобы белорусы оставались такими, какими они всегда были: мирными, толерантными, спокойными, доброжелательными.

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-14

«Мы должны быть едины». Жители Могилёва вышли на мирное шествие в поддержку безопасности и спокойного будущего-16

Среди участников шествия – люди разного возраста. Некоторые из них приехали из столицы, чтобы поддержать Могилев. Участники митинга возложили цветы павшим воинам и почтили их память минутой молчания.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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