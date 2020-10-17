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Приступили к посадкам деревьев и кустарников. Минчане приняли участие в субботнике

17 октября 2020 14:14
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Новости Беларуси. Многие минчане в эту субботу, 17 октября, подключились к осеннему марафону чистоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приступили к посадкам деревьев и кустарников. Минчане приняли участие в субботнике -1

В столице проходит месячник по благоустройству. Представители трудовых коллективов, коммунальные службы и просто активные жители приводят в порядок придомовые территории, парки и скверы. Сегодня приступили к осенним посадкам деревьев и кустарников.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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