«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. Институт пограничной службы 17 октября распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспользовались возможностью около 300 молодых людей: учащиеся кадетских училищ, военно-патриотических классов, а также школьники.

Молодым людям рассказали об условиях приема, порядке поступления в институт, а также о перспективах обучения. Во время экскурсии показали выступление курсантов с элементами рукопашного боя, мастер-классы по сборке и разборке оружия.

Зрелищным стало шоу с участием служебных собак.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Преимущество, можно сказать, одно – мы сегодня осуществляем практикоориентированную подготовку наших курсантов. Практикоориентированная подготовка заключается в том, что 70 % наших занятий – практические: непосредственно здесь, в институте, в наших учебных центрах и на границе.

Никита Добренко, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Настоящие кадровые пограничники готовятся именно в стенах нашей пограничной альма-матер. Здесь курсанты проходят обучение по четырем специальностям: первая – это управление подразделениями границы; вторая – управление подразделениями пограничного контроля; третья – оперативно-разыскная деятельность в органах пограничной службы; четвертая – идеологическая работа в органах пограничной службы.

Лина Батура, учащаяся военно-патриотического класса средней школы № 206:

У меня на самом деле была мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным, носить форму. У меня дедушка носил форму. И он мне с первого класса прививал свое мнение: «Иди по моим стопам». Родителям сразу сказала, что буду поступать куда-то в военное.