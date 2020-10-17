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«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

17 октября 2020 14:11
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Новости Беларуси. Институт пограничной службы 17 октября распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользовались возможностью около 300 молодых людей: учащиеся кадетских училищ, военно-патриотических классов, а также школьники.

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-1

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-3

Молодым людям рассказали об условиях приема, порядке поступления в институт, а также о перспективах обучения. Во время экскурсии показали выступление курсантов с элементами рукопашного боя, мастер-классы по сборке и разборке оружия.

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-6

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-8

Зрелищным стало шоу с участием служебных собак.

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-11

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Преимущество, можно сказать, одно – мы сегодня осуществляем практикоориентированную подготовку наших курсантов. Практикоориентированная подготовка заключается в том, что 70 % наших занятий – практические: непосредственно здесь, в институте, в наших учебных центрах и на границе.

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-14

Никита Добренко, курсант Института пограничной службы Беларуси:
Настоящие кадровые пограничники готовятся именно в стенах нашей пограничной альма-матер. Здесь курсанты проходят обучение по четырем специальностям: первая – это управление подразделениями границы; вторая – управление подразделениями пограничного контроля; третья – оперативно-разыскная деятельность в органах пограничной службы; четвертая – идеологическая работа в органах пограничной службы. 

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-17

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-19

Лина Батура, учащаяся военно-патриотического класса средней школы № 206:
У меня на самом деле была мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным, носить форму. У меня дедушка носил форму. И он мне с первого класса прививал свое мнение: «Иди по моим стопам». Родителям сразу сказала, что буду поступать куда-то в военное.

«Мечта с детства – связать свою жизнь с чем-то военным». В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-22

К слову, всем желающим связать свою жизнь с пограничной службой нужно помнить, что заявления на поступление нужно подать до 1 апреля.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Сергей Жилинский # Никита Добренко # Лина Батура # Фотофакт

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