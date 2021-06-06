Здесь важно количество. А вы знали, от чего зависят цены на огурцы?

Новости Беларуси. В 2021 году пик витаминного сезона сдвинулся по срокам практически на месяц. Если раньше первую клубнику на прилавках можно было найти уже в мае, то сейчас ягода только-только поспевает. Такая же ситуация и с огурцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако Брестская область, которая всегда славилась успешными фермерами, плодоовощной сезон открыла. Настоящим клубничным раем в Беларуси выступает Лунинецкий район, огуречные же плантации разместились во всем известных Ольшанах.

В массовом сознании уже давно закрепилось: Ольшаны – огуречная столица Беларуси. Этот факт подтверждается сразу на въезде. Блики на полях – теплицы, которыми усеяны гектары земли. Жители всей округи везут, как говорят с особым диалектным акцентом, «гурки» на овощной рынок.

– Куда огурцы пойдут?

– В Россию.

– От чего зависит цена?

– От количества огурцов и от количества приема фур.

Тут самые хорошие огурцы. Можно сказать, в мире нет таких огурцов, это не китайские, не как вата. Хорошие, сочные огурцы тут. В Ольшанах проживают порядка 7 тысяч человек. Большинство семей – многодетные. К труду здесь приучают с раннего возраста. Ничего удивительного, у некоторых с 15 лет свои сотки. Так, Василию азы работы на земле передал отец. Сегодня в его владении 40 соток с огурцами.

Вот этот считается чуть-чуть маленьким, это 10 сантиметров, 12 нужно. 12-14 сантиметров – это стандартный огурец. Зеленым необходимо еще и тепло. Поэтому этой холодной весной Василию пришлось помучаться с отоплением в теплицах. А вот оправдан ли этот труд с финансовой точки зрения и есть ли кто-то, кто диктует цену?

Василий Гриб, владелец подсобного хозяйства:

В те годы была намного больше цена, вчера была, по-моему, рубль, а сегодня 1,25 рубля на рынке. Его объемы с каждым годом увеличиваются, переизбыток огурца, то есть его уже не может скушать вся Беларусь наша. И у России уже достаточно. Россия сама уже делает свои теплицы, поэтому и дешевле цена. Когда меньше конкурентов, закупщиков, то есть которые платят деньги, им легче работать. Они сговорились и поставили свои цены.

Таким образом, все работает на личностных договоренностях между производителем и закупщиком. А чтобы убедиться, достаточно приехать на рынок и понаблюдать за процессом. Машина со свежим товаром только заезжает на территорию, как на нее уже слетаются закупщики и соревнуются в лучшем предложении цены. И ведь договариваются. Что касается райпо, то у них фиксированная цена, и в течение дня скачков в цифрах не будет.

Сергей Крыжик, председатель Столинского районного потребительского общества:

Мы уже сегодня закупили у населения района около 100 тонн. Уже начали пробные партии переработчикам поставлять. У нас сегодня контрактов с переработчиками где-то на 1 500 тонн. Сегодня ольшанские «огуречники» на закупочные цены не жалуются, им бы земли побольше.

Андрей Бобко, фермер:

Маловато у нас земли в колхозе. Колхоз большой. Вокруг нас колхозы большие, коровы, им нужна земля. Им самим мало, и нам же надо. Либо нам переезжать куда-то, либо им куда-то двигаться.