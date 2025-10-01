Павел Дуров сообщил, что его пытались отравить

По словам сооснователя мессенджера Telegram Павела Дурова, несколько лет назад была совершена попытка его отравить, пишет ТАСС со ссылкой на интервью предпринимателя журналисту Лексу Фридману.

Как указывает предприниматель, это произошло в 2018 году в период работы команды Telegram в направлении привлечения средств для блокчейн-платформы TON. В это же время властями ряда стран предпринимались попытки блокировки мессенджера.

В один из дней, приехав домой в арендный таунхаус, где, как указывает Дуров, жил странный сосед, инженер обнаружил, что тот жилец что-то ему оставил около двери. «И час спустя, когда я уже лежал в кровати (а жил я один), мне стало очень плохо», – вспоминает бизнесмен. Далее у него появилась острая боль, проблемы с дыханием, зрением и слухом, и около двух недель после произошедшего он не мог ходить.

Фото: Pinterest