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Павел Дуров сообщил, что его пытались отравить

01 октября 2025 08:08
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Павел Дуров сообщил, что его пытались отравить-0

По словам сооснователя мессенджера Telegram Павела Дурова, несколько лет назад была совершена попытка его отравить, пишет ТАСС со ссылкой на интервью предпринимателя журналисту Лексу Фридману.

Как указывает предприниматель, это произошло в 2018 году в период работы команды Telegram в направлении привлечения средств для блокчейн-платформы TON. В это же время властями ряда стран предпринимались попытки блокировки мессенджера.

В один из дней, приехав домой в арендный таунхаус, где, как указывает Дуров, жил странный сосед, инженер обнаружил, что тот жилец что-то ему оставил около двери. «И час спустя, когда я уже лежал в кровати (а жил я один), мне стало очень плохо», – вспоминает бизнесмен. Далее у него появилась острая боль, проблемы с дыханием, зрением и слухом, и около двух недель после произошедшего он не мог ходить.

Фото: Pinterest

# It-технологии # Павел Дуров

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