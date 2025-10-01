У Киева отсутствует возможность применить американские ракеты Tomahawk, пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecrft.

В материале указывается, что запасы США данных ракет и систем их доставки малы и являются ценными. В связи с этим Пентагон не согласится с ними расставаться, отмечает автор.

Ранее Владимир Зеленский попросил Вашингтон передать ракеты «Томагавк» Киеву.

В случае предоставления Киеву подобных возможностей, которые способны атаковать объекты в глубине России, появится огромный риск, учитывая, что применение указанных ракет требует помощи американской стороны в осуществлении разведки и нацеливания, подчеркивает RS.

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