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В столице Мадагаскара в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека

01 октября 2025 07:18
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По меньшей мере 22 человека погибли в столице Мадагаскара, еще более 100 получили ранения. Правительство страны отправлено в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Мадагаскара в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека-2

В Антананариву продолжаются массовые протесты из-за отключений воды и электричества. Ответственность за жертвы правозащитники возложили на силы безопасности островного государства и местные банды. Министерство иностранных дел отвергает обвинения. Митинги стали крупнейшими за последние годы. Вдохновленная акциями в Кении и Непале протестующая молодежь требовала отставки президента. Власти ввели комендантский час от заката до рассвета.

# Протесты

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