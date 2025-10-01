В столице Мадагаскара в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в столице Мадагаскара, еще более 100 получили ранения. Правительство страны отправлено в отставку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Антананариву продолжаются массовые протесты из-за отключений воды и электричества. Ответственность за жертвы правозащитники возложили на силы безопасности островного государства и местные банды. Министерство иностранных дел отвергает обвинения. Митинги стали крупнейшими за последние годы. Вдохновленная акциями в Кении и Непале протестующая молодежь требовала отставки президента. Власти ввели комендантский час от заката до рассвета.