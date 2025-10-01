Прямой эфир

Правительство США приостановило работу из-за бюджетных разногласий

01 октября 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США официально наступил шатдаун – правительство приостановило работу. Это стало результатом несогласованности конгрессом бюджета страны на новый финансовый год. Большинство федеральных служащих остаются без зарплаты и отправляются в бессрочный отпуск. Это уже четвертый случай при Дональде Трампе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство США приостановило работу из-за бюджетных разногласий-2

В сложившейся ситуации республиканцы и демократы обвиняют друг друга. Одни настаивают на продлении текущего бюджета, вторые, в свою очередь, требуют финансирования субсидий на здравоохранение. Белый дом решил использовать эту проблему в своих интересах. Во-первых, избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам, а во-вторых  провести массовые сокращения персонала и выплат. Эксперты говорят, что такой шаг аукнется далеко за рамками политической арены. В первую очередь, перевернется жизнь американцев, которые зависят от госвыплат и пособий. Экономические последствия будут ощущаться по всей стране уже через несколько дней.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
BZ: в Берлине разразился скандал из-за агитплакатов ВСУ с пленными солдатами Вермахта
01 октября 2025 07:35

BZ: в Берлине разразился скандал из-за агитплакатов ВСУ с пленными солдатами Вермахта

RS: Киев не сможет воспользоваться дальнобойными ракетами Tomahawk
01 октября 2025 07:20

RS: Киев не сможет воспользоваться дальнобойными ракетами Tomahawk

В столице Мадагаскара в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека
01 октября 2025 07:18

В столице Мадагаскара в ходе протестов против отключения воды погибли 22 человека