Хотите открыть свое дело? Как правильно его оформить в Беларуси

Стать бизнесменом можно за один день – простой пакет документов и немного времени. Но многие предпочитают получить первые деньги, а уже потом официально регистрировать свою компанию. Владимир Соболевский, начинающий предприниматель:

Я закончил университет и, два года поработав на работе, которая мне не нравится, решил открыть свое дело. С детства мне нравились автомобили, я любил с ними работать. У моего отца был свой гараж и вот у меня появился стартовый капитал, хочу развивать свое дело.

С любимым делом молодой человек определился, но за этим последовала очередная головоломка: какой юридический статус выбрать. Владимир Соболевский:

Когда дело дошло до юридического оформления, я стал искать много информации в Интернете. Кто-то предлагает открыть ИП, кто-то – ООО.

Начинающих бизнесменов могут одолевать множество сомнений: открыть дело легко, а вот закрыть, если не пойдет, сложно. Юрист уверяет, нужен четкий бизнес-план и тогда все пойдет как по маслу. Александр Костюкевич, юрист:

Если у нас предполагается какая-то небольшая деятельность, конечно, есть смысл рассмотреть вариант регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. У нас уже в законодательстве разрешено привлекать наемных лиц: троих, даже если они не являются близкими родственниками.

В этой форме собственности проще оценивать риски, а вся ответственность лежит только на вас. Однако если дело масштабное, то ИП не сможет удовлетворить ваши запросы. Александр Костюкевич:

Какой плюс предпринимательства: общая система для индивидуальных предпринимателей более выгодная, чем у юридических, потому что у них подоходный налог 16%, у юридического лица будет 18%.