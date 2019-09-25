Хотите открыть свое дело? Как правильно его оформить в Беларуси
Стать бизнесменом можно за один день – простой пакет документов и немного времени. Но многие предпочитают получить первые деньги, а уже потом официально регистрировать свою компанию.
Владимир Соболевский, начинающий предприниматель:
Я закончил университет и, два года поработав на работе, которая мне не нравится, решил открыть свое дело. С детства мне нравились автомобили, я любил с ними работать. У моего отца был свой гараж и вот у меня появился стартовый капитал, хочу развивать свое дело.
С любимым делом молодой человек определился, но за этим последовала очередная головоломка: какой юридический статус выбрать.
Владимир Соболевский:
Когда дело дошло до юридического оформления, я стал искать много информации в Интернете. Кто-то предлагает открыть ИП, кто-то – ООО.
Начинающих бизнесменов могут одолевать множество сомнений: открыть дело легко, а вот закрыть, если не пойдет, сложно. Юрист уверяет, нужен четкий бизнес-план и тогда все пойдет как по маслу.
Александр Костюкевич, юрист:
Если у нас предполагается какая-то небольшая деятельность, конечно, есть смысл рассмотреть вариант регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. У нас уже в законодательстве разрешено привлекать наемных лиц: троих, даже если они не являются близкими родственниками.
В этой форме собственности проще оценивать риски, а вся ответственность лежит только на вас. Однако если дело масштабное, то ИП не сможет удовлетворить ваши запросы.
Александр Костюкевич:
Какой плюс предпринимательства: общая система для индивидуальных предпринимателей более выгодная, чем у юридических, потому что у них подоходный налог 16%, у юридического лица будет 18%.
Но многие бизнесмены стараются выбрать упрощенную систему налогообложения.
Александр Костюкевич:
Если мы хотим применять упрощенную систему налогообложения, то такие предприниматели, так и организации должны подать заявление об этом в течение двадцати рабочих дней с момента государственной регистрации. Если мы этот срок пропустим, перейти на упрощенную систему налогообложения можно будет только со следующего года.