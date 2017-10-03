Мы делаем право доступным для всех! Национальному центру правовой информации исполняется 20 лет

Национальному центру правовой информации исполняется 20 лет.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь:

Наш центр работает со всеми нормативными документами, которые принимаются в Республике: от декретов главы Государства и до решения районных исполнительных комитетов, советов депутатов. Ни один документ, который касается прав, свобод, законных интересов граждан, не вступает в силу, пока он не пройдёт через руки Национального правового центра правовой информации Республики Беларусь. Кроме того, Национальный центр правовой информации работает не только по сбору, учёту, систематизации актов законодательства, но и обеспечивать доведение этих актов до всех заинтересованных. Мы делаем право доступным для всех!

Какие интернет-ресурсы, созданы вами, вашей организацией, которые служат не только юридическим источником для людей, имеющих профессионально отношение к праву, но и для людей, которые никакого отношения и знаний юридических не имеет.

Евгений Коваленко, директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь:

Наш центр осуществляет деятельность на стыке сразу трёх важнейших отраслей человеческой жизни: информационные технологии, юриспруденция и научная деятельность. Мы стараемся разрабатывать с помощью нашего научного потенциала, привлекать извне более интересные разработки и внедрять их в работу с правовой информацией. Когда пользователь правовой информации, как рядовые граждане, так и сотрудники государственных органов, представители бизнеса, в свою жизнь впускают новые технологии (например, одно время зрители, читатели, слушатели начали активно пользоваться социальными сетями, на смену им пришли мессенджеры) мы точно также шли вместе с нашими пользователями, начинали внедрять эти технологии. В настоящее время Национальным центром правовой информации ведётся ряд проектов, связанные с глобальной компьютерной сетью Интернет и в первую очередь это Национальный правовой интернет-портал Pravo.by. Это единственный в Республике официальный источник опубликования для всех решений, которые принимаются в стране. Речь идёт о законах, постановлениях Правительства, решениях министерств – о всех документах, которые являются обязательными. Только после официального опубликования на Национальном правовом портале все эти документы могут применяться. Именно с момента размещения их в качестве официально опубликованных на портале, начинается официальная жизнь соответствующих правовых норм. Кроме национального правового интернет-портала также создан ряд интересных ресурсов, которые адресованы не только профессионалам, но и другим пользователям, гражданам нашей страны. Например, есть детский правовой сайт mir.pavo.by. Этот ресурс адресован не только взрослым, но и детям, подросткам, а также педагогам и психологам. Там содержатся популярные форумы, зачастую в игровой информации, о правилах поведения на дороге, в офисе, правилах, установленных государством, правилах жизни в нашем обществе. Кроме того, там много полезной информации, связанной с государственным устройством, которая может использоваться и студентами, и молодёжью, и детьми даже в рамках учебного процесса.

Полная версия интервью – в видеоматериале.