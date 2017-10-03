«Соревнование с каждым годом набирает обороты»: чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске
Новости Беларуси. Участники этого состязания готовы служить 24 часа в сутки. В Минске проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в зрелищном состязании принимают 21 боевая пара, состоящая из кинолога и служебной собаки. Испытания максимально приближены к реальной службе. Задача собак – не пропустить наркотики, а также обнаружить взрывчатые вещества.
Виталий Селешкин, заместитель главного судьи открытого чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:
Соревнование с каждым годом набирает обороты. Уровень их постоянно растет. В этом году прорабатывается вопрос о внесении изменений и дополнений в действующую редакцию правил – дополнительно вести упражнение по поиску целевого вещества на человеке, также на участке местности.
Василий Тимьянов, участник соревнования:
Набираемся опыта, обмениваемся определенными навыками, совершенствуем собаку. Тренировались по тем видам, которые непосредственно будут проходить на соревновании. Конечно, самый оптимальный вариант – добиться первого места.
Лучший тандем определится 5 октября. В 2018 году соревнования кинологов выйдут на международный уровень.