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«Соревнование с каждым годом набирает обороты»: чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске

03 октября 2017 07:17
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Новости Беларуси. Участники этого состязания готовы служить 24 часа в сутки. В Минске проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в зрелищном состязании принимают 21 боевая пара, состоящая из кинолога и служебной собаки. Испытания максимально приближены к реальной службе. Задача собак – не пропустить наркотики, а также обнаружить взрывчатые вещества.

«Соревнование с каждым годом набирает обороты»: чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске-1

Виталий Селешкин, заместитель главного судьи открытого чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:
Соревнование с каждым годом набирает обороты. Уровень их постоянно растет. В этом году прорабатывается вопрос о внесении изменений и дополнений в действующую редакцию правил – дополнительно вести упражнение по поиску целевого вещества на человеке, также на участке местности.

«Соревнование с каждым годом набирает обороты»: чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске-3

Василий Тимьянов, участник соревнования:
Набираемся опыта, обмениваемся определенными навыками, совершенствуем собаку. Тренировались по тем видам, которые непосредственно будут проходить на соревновании. Конечно, самый оптимальный вариант – добиться первого места.

Лучший тандем определится 5 октября. В 2018 году соревнования кинологов выйдут на международный уровень.

# общество # Собаки # Фотофакт

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