«Соревнование с каждым годом набирает обороты»: чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске

Новости Беларуси. Участники этого состязания готовы служить 24 часа в сутки. В Минске проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в зрелищном состязании принимают 21 боевая пара, состоящая из кинолога и служебной собаки. Испытания максимально приближены к реальной службе. Задача собак – не пропустить наркотики, а также обнаружить взрывчатые вещества.