Надо очень тонко чувствовать покупателя и идти в ногу со временем! Чем сегодня живёт предприятие «Полесье» и как собирается удивлять покупателей?

Предприятие «Полесье» вот уже почти 50 лет является крупнейшим производителем трикотажной одежды. Чем сегодня живёт предприятие и как собирается удивлять покупателей?

Сегодня Ваше предприятие успешно развивается. Не стоит на месте. Какие-то появились новые отрасли, новый фронт работы. Раскройте нам, пожалуйста, эти горизонты.

Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Полесье»:

Конечно же, для того, чтобы сегодня конкурировать на рынке, для того, чтобы привлекать всё большее и большее количество населения, для того, чтобы быть узнаваемым и любимым у нашего населения, надо много трудиться и понимать, что сегодня ждёт от нашей марки в том числе наш любимый покупатель.

За последние несколько лет, конечно, ассортимент нашего предприятия значительно расширился, нами освоена новая ассортиментная группа: аксессуарная, в виде шапок, беретов, шарфов, снудов. Достаточно широкую линейку мы подготовили в виде варежек, перчаток для наших покупателей. Популярностью пользуются аксессуары для дома и также второй год порадуем наших покупателей в виде пледов, палантинов, вязаных подушек. Они достаточно пользуются популярностью и в тренде, и в мировых трендах прослеживается в текстиле не только как изделия домашние, но и вязаные.

К осенне-зимнему сезону мы подготовили достаточно широкую коллекцию осенне-зимнего ассортимента. В этом году из новинок представлена пальтовая группа для мужчин и женщин. Используется искусственная отделка в виде искусственного меха: в виде подкладки, воротников, карманов, плюс подстёжки из меха.

Кто занимается созданием моделей? Как вы отслеживаете мировые тенденции? Как угнаться за модой?

Ирина Огурцова, ведущий маркетолог ОАО «Полесье»:

У нас работает группа дизайнеров. На сегодняшний день это пять специалистов. Мы посещаем выставки и презентации мировых производителей трикотажной отрасли. Конечно же, разработка начинается задолго до сезона. Практически за год, иногда даже раньше. На первом этапе разработки – разработать концепцию коллекции будущего сезона. Подобрать цветовую гамму и в дальнейшем приступить к разработке коллекции.

Практически сегодня около 35% годового выпуска у нас составляют товары для детей. Нашей гордостью является торговая марка «DELOVASHKI», которая входит в общереспубликанскую программу «Школа будущего». Два года мы участвуем в этой программе. Динамика достаточно серьёзная.

Предприятие зародилось в 1968 году. Сейчас – новое дыхание. Что сейчас собой представляет трикотаж, «Полесье»?

Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Полесье»:

Сегодня мы вошли в новую эпоху. Абсолютно скоростную эпоху, когда жёсткая конкуренция, когда «избалован» рынок и на нём присутствует всё. И сегодня в такой жёсткой конкуренции надо работать ещё быстрее, ещё более креативнее.

Надо очень тонко чувствовать покупателя и идти в ногу со временем не только по выпуску, но и по продажам. Нам бы хотелось, чтобы наша марка, наш бренд был уважаем, почитаем и любая модница нашей страны не стеснялась, и даже с уважением говорила: «Я была в магазине «Полесье» и приобрела себе очередное платье или жакетик».