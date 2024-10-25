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Мы делаем по максимуму из того, что может экономика для защиты человека в погонах – Олег Романов

25 октября 2024 19:32
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вручение Лукашенко госнаград сотрудникам Службы безопасности Президента. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Мы делаем по максимуму из того, что может экономика для защиты человека в погонах – Олег Романов-2

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Что касается нашего Президента, то здесь я вспомню 2020 год, но возьму шире. А можно посмотреть в целом на отношение к армии и на рост ее престижа. Поступать в военное училище, в нашем случае в Военную академию либо на военные факультеты гражданских вузов, престижно. Быть офицером, престижно, никто не стесняется ходить в форме. Этот престиж обеспечивается и культурной подоплекой, культурно-символическое обеспечение престижности службы, но это еще и материальное обеспечение, денежное удовольствие, жилье, пенсии и так далее. Все это в нашей стране на высоком уровне.

И мы делаем, наверное, по максимуму из того, что может белорусская экономика, для защиты человека в погонах. И это тоже ценят силовики и видят, что они не являются каким-то маргинальным, полумаргинальным слоем в нашей стране, а это одна из уважаемых социальный групп, где и находиться, и потом выйти из нее… Понятно, что бывших не бывает, но по возрасту уйти в отставку. Ты знаешь, что ты будешь достойно жить и Родина всегда о тебе позаботится.

# Государственная политика # Государственная социальная политика # Олег Романов # Григорий Азаренок

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