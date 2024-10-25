Участники форума «Молодёжь и будущее» высадили более 35 тысяч деревьев

Форум «Молодежь и будущее» расширяет границы. К открытым диалогам, экскурсиям и встречам со спикерами добавилась не совсем привычная локация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 сотрудников организаций Управления делами Президента сегодня приняли участие в посадке деревьев. Молодежный трудовой десант высадился в Национальном парке «Припятский», пострадавшем от июльской непогоды. Ураган уничтожил более 120 гектаров леса. Часть из них предстоит засеять новыми деревьями. Практически половину потерь уже удалось компенсировать. Сегодня общими усилиями восстановили более 5 гектаров, высадив сосну и березу. Разработали в нацпарке и 30 тысяч кубометров поваленной древесины.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Лесное хозяйство к ликвидации последствий всегда готово. В этом году были действительно серьезные повреждения, порядка 6 млн кубометров они разработают по стране. Сказать, что это для нас ново – нет. Сказать, что мы закончим этой акцией, даже в нашем Национальном парке, восстановление лесов – тоже нет. Потому что это идет осенняя посадка, весной они будут заканчивать. В нашей системе тоже около 800 гектаров повреждено. Разработку мы закончили уже. Весной мы закончим лесовосстановление.