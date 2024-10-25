Для учеников «Зелёных школ» провели занятие по безопасной переработке электронных отходов
Экологическая грамотность. Что делать со старым гаджетом и как не навредить окружающей среде? В Минске говорили о безопасной переработке электронных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в обучающем семинаре приняли ученики «Зеленых школ» из разных уголков Беларуси. На базе Республиканского центра экологии и краеведения старшеклассники вместе со спикерами обсуждали важность сохранения окружающей среды. Особая тема – гаджеты. Ведь влияние смартфонов на экологию велико – от производства до утилизации.
Яна Олешко, учащаяся Средней школы № 137 имени П.М. Машерова Минска:
Акция была очень полезна для молодого поколения, так как для нас эта тема очень актуальна и важна. Я очень была довольна тем, как нам рассказывали, все подробно, понятным языком, поэтому все было хорошо.
Образовательное мероприятие проходило при поддержке компании А1. В конце увлекательного занятия ребят ждал тест, где нужно было ответить на вопросы по пройденному материалу, после чего организаторы подвели итоги. Школьники получили на память «растущие карандаши», а также экологический комикс «Эва и Сева». Яркие страницы окунут ребят не только в мир фантазий, но и помогут осознать важность утилизации электронных устройств. Все желающие смогут прочитать комикс на русском и белорусском языках. Онлайн-версия издания уже доступна на сайте А1.
Виктория Пашко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Республиканского центра экологии и краеведения:
Задача Республиканского центра экологии и краеведения – как раз таки экологическое воспитание подрастающего поколения. И мы через объединения по интересам, массовые образовательные мероприятия с детьми и молодежью формируем экологически грамотное поведение, экологические привычки. И приятно отметить, что есть компания А1, которая поддерживает такие инициативы.
Стоит отметить, что компания А1 постоянно собирает малогабаритное электронное и электрическое оборудование для безопасной утилизации. Любой желающий может сдать использованные смартфоны, планшеты, электронные книги, смарт-часы и фитнес-браслеты в фирменных магазинах А1. Взамен на это А1 часто проводит активности, которые помогают не только безопасно утилизировать старую технику, но и получить в обмен за это приятные бонусы, например, новые смартфоны. Следите за новостями на сайте re.a1.by.
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