Для учеников «Зелёных школ» провели занятие по безопасной переработке электронных отходов

Экологическая грамотность. Что делать со старым гаджетом и как не навредить окружающей среде? В Минске говорили о безопасной переработке электронных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в обучающем семинаре приняли ученики «Зеленых школ» из разных уголков Беларуси. На базе Республиканского центра экологии и краеведения старшеклассники вместе со спикерами обсуждали важность сохранения окружающей среды. Особая тема – гаджеты. Ведь влияние смартфонов на экологию велико – от производства до утилизации.

Яна Олешко, учащаяся Средней школы № 137 имени П.М. Машерова Минска:

Акция была очень полезна для молодого поколения, так как для нас эта тема очень актуальна и важна. Я очень была довольна тем, как нам рассказывали, все подробно, понятным языком, поэтому все было хорошо. Образовательное мероприятие проходило при поддержке компании А1. В конце увлекательного занятия ребят ждал тест, где нужно было ответить на вопросы по пройденному материалу, после чего организаторы подвели итоги. Школьники получили на память «растущие карандаши», а также экологический комикс «Эва и Сева». Яркие страницы окунут ребят не только в мир фантазий, но и помогут осознать важность утилизации электронных устройств. Все желающие смогут прочитать комикс на русском и белорусском языках. Онлайн-версия издания уже доступна на сайте А1.