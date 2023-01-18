Прямой эфир

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?

18 января 2023 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования. Показатель сокращается на 50 базисных пунктов и с 23 января составит 11,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Здесь сказывается эффект контроля за ценами. К слову, в торговых точках масштабный мониторинг продолжается. В ценовых проверках участвуют буквально все.

В рейд по ценам отправился и Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В списке социально значимых товаров несколько десятков позиций. Мука, хлеб, сахар, сметана, кефир. Но пристальное внимание сегодня не только к ним. Весь потребительский рынок под надзором. Особое внимание как к ценообразованию, так и к ассортименту.

КГК: «В каждом 5-м торговом объекте установлены нарушения». Результаты мониторинга цен за 2022-й.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-1

Фейкометчики периодически вбрасывают в интернет информацию о дефиците товаров. Мол, в магазинах полки пустые. Но как бы кому-то ни хотелось, у нас в стране производят больше, чем потребляет рынок. Один из крупных магазинов Заславля. Здесь выбор есть. На стеллажах товары от различных производителей. Да и цены не кусаются.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-4

В целом, да, устраивает, нормально. Есть магазины, которые немного дороже, да. Есть те, которые держатся на уровне старых цен.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-7

– На мясную продукцию немножко повысилась цена. Бывает иногда выше, иногда ниже.
– А по ассортименту все ли вас устраивает в магазине?
– По ассортименту… То, что мне нужно, да, устраивает.

В магазинах шаговой доступности нужный товар можно также найти без проблем. Овощи, фрукты, молочка, крупы. Покупатели любят такие магазины по причине их компактности. Говорят, и цены здесь хорошие.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-10

Все здесь хорошо. И крупа дешевая гречневая, а так была по пять с чем-то, а теперь два с чем-то.

В нынешних условиях руководство торговых объектов не должно сидеть сложа руки. Договариваться с поставщиками в том числе и их задача. Главное – предложить хороший выбор товаров для потребителя и по приземленным ценам.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-13

Ирина Янчевская, заведующая магазином:
Устанавливают цены ценообразователи. К нам приехал товар, наше дело принять, выставить и реализовать покупателю. Никаких сбоев, проблем, ассортимент не уменьшился по сравнению с прошлым. Все в наличии, выполняем все заявки и поставки.

Стоит отметить, что сегодня ситуация на потребительском рынке все же устраивает не всех. По мнению некоторых покупателей, цены на отдельные товары кусаются.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-16

На мой взгляд, вообще еще стало хуже, цены растут. У меня нет информации, в какой геометрической прогрессии, но цены мы чувствуем по своему кошельку.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-19

Был минимальный какой-то подъем в некоторых моментах. Так – нет, все нормально.

«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?-22

Часть – интересные цены, они стали меньше. Часть – стали, наоборот, побольше. Вот овощи, разница в магазинах очень разная – рубль, два. Обязательно цена идет или в минус, или в плюс.

Работа по сверке цен ежедневная во всех точках страны. А в те торговые объекты, в которых нарушения были выявлены ранее, обязательно наведаются повторно. Но главное здесь, конечно, не наказание. Справедливость в вопросах ценообразования должна быть восстановлена.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Глеб Прокофьев # Ирина Янчевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития
18 января 2023 17:39

Мы были занозой в десне либерального мира. Пётр Петровский о белорусской модели развития

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами
18 января 2023 16:51

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами

Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО
18 января 2023 15:43

Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО