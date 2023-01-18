«Мы чувствуем по своему кошельку». Что говорят белорусы о ценах на продукты?

Новости Беларуси. Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования. Показатель сокращается на 50 базисных пунктов и с 23 января составит 11,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Здесь сказывается эффект контроля за ценами. К слову, в торговых точках масштабный мониторинг продолжается. В ценовых проверках участвуют буквально все. В рейд по ценам отправился и Глеб Прокофьев. Глеб Прокофьев, корреспондент:

В списке социально значимых товаров несколько десятков позиций. Мука, хлеб, сахар, сметана, кефир. Но пристальное внимание сегодня не только к ним. Весь потребительский рынок под надзором. Особое внимание как к ценообразованию, так и к ассортименту. КГК: «В каждом 5-м торговом объекте установлены нарушения». Результаты мониторинга цен за 2022-й.

Фейкометчики периодически вбрасывают в интернет информацию о дефиците товаров. Мол, в магазинах полки пустые. Но как бы кому-то ни хотелось, у нас в стране производят больше, чем потребляет рынок. Один из крупных магазинов Заславля. Здесь выбор есть. На стеллажах товары от различных производителей. Да и цены не кусаются.

В целом, да, устраивает, нормально. Есть магазины, которые немного дороже, да. Есть те, которые держатся на уровне старых цен.

– На мясную продукцию немножко повысилась цена. Бывает иногда выше, иногда ниже.

– А по ассортименту все ли вас устраивает в магазине?

– По ассортименту… То, что мне нужно, да, устраивает. В магазинах шаговой доступности нужный товар можно также найти без проблем. Овощи, фрукты, молочка, крупы. Покупатели любят такие магазины по причине их компактности. Говорят, и цены здесь хорошие.

Все здесь хорошо. И крупа дешевая гречневая, а так была по пять с чем-то, а теперь два с чем-то. В нынешних условиях руководство торговых объектов не должно сидеть сложа руки. Договариваться с поставщиками в том числе и их задача. Главное – предложить хороший выбор товаров для потребителя и по приземленным ценам.

Ирина Янчевская, заведующая магазином:

Устанавливают цены ценообразователи. К нам приехал товар, наше дело принять, выставить и реализовать покупателю. Никаких сбоев, проблем, ассортимент не уменьшился по сравнению с прошлым. Все в наличии, выполняем все заявки и поставки. Стоит отметить, что сегодня ситуация на потребительском рынке все же устраивает не всех. По мнению некоторых покупателей, цены на отдельные товары кусаются.

На мой взгляд, вообще еще стало хуже, цены растут. У меня нет информации, в какой геометрической прогрессии, но цены мы чувствуем по своему кошельку.

Был минимальный какой-то подъем в некоторых моментах. Так – нет, все нормально.