«Мы будем стремиться вложиться в график»: прокладка третьей линии минского метро возобновлена

Новости Беларуси. Работа механизированного комплекса «Алеся», с помощью которого строится третья линия столичной подземки, возобновилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним: многотонный щит не работал с конца июля. Предположения специалистов подтвердились – «Алеся» остановилась, наткнувшись на преграду из твердых пород.

Главный инженер «Минскметростроя» рассказал, что случилось с «Алесей»

С помощью иностранных коллег наши специалисты обновили режущее оборудование и вновь запустили машину. Уже несколько дней многотонный комплекс уверенно прокладывает тоннели метро.