Главный инженер «Минскметростроя» рассказал, что случилось с «Алесей»

Гигантскому механизму, который копает тоннели третьей ветки минского метро, пришлось взять вынужденную паузу. Точную причину специалисты назвать не могут, однако известно: сейчас производится замена режущего оборудования. Проходческие работы приостановлены с конца июня. До этого «Алеся» успела пройти почти 200 метров в направлении станции «Ковальская Слобода».

Новости Беларуси. Подземный метрощит «Алеся» продолжит работу после завершения пусконаладочных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Арутюнян, главный инженер предприятия «Минскметрострой»:

Мы рассматривали несколько возможных вариантов произошедших событий. Первый вариант – это нахождение на трассе туннеля инженерных техногенных сооружений. Дополнительные геологические изыскания не показали наличие каких-то крупных техногенных сооружений.

Были уточнены геологические структуры грунтов. Это пески, гравий, гравелистые грунты, крупновалунные галечные отложения, что негативно влияет на качество инструмента. Инструмент стирается, изнашивается. Необходимо его чаще менять.