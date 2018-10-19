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На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской

19 октября 2018 18:57
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Новости Беларуси. В субботу и воскресенье (20 и 21 октября) закроют участки улиц Бобруйской и Ленинградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской -1

Там продолжают прокладывать трамвайные пути. Пассажирам стоит сверить расписание общественного транспорта. Маршруты автобусов и троллейбусов изменятся.

На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской -4

Кроме того, выезд с Пулихова на Ульяновскую также будет невозможен в эти и следующие выходные.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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