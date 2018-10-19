На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской

Новости Беларуси. В субботу и воскресенье (20 и 21 октября) закроют участки улиц Бобруйской и Ленинградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, выезд с Пулихова на Ульяновскую также будет невозможен в эти и следующие выходные.