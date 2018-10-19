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«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве

19 октября 2018 20:26
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Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве-1

Автор проекта могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью – решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными.

«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве-4

Как это работает? Смотрите в видеоматериале Юрия Прокопенко.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алеся Цумарева # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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