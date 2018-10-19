«Поднять самооценку и поверить в себя»: творческий центр для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилеве начал работу творческий центр, где люди с ограниченными возможностями смогут получать новые знания, пройти бизнес-обучение, научаться делать сувениры и продавать их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор проекта могилевчанка Алеся Цумарева – сама девушка с инвалидностью – решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными.
Как это работает? Смотрите в видеоматериале Юрия Прокопенко.