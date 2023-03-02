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«Мы будем работать по каждой школе». Кубраков о борьбе с ЧВК «Редан» в Беларуси

02 марта 2023 13:14
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Новости Беларуси. По факту организации и проведения несанкционированных массовых акций с участием несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут работу по устранению новой зарубежной субкультуры, которая оказывает пагубное влияние на нашу молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков.

«Мы будем работать по каждой школе». Кубраков о борьбе с ЧВК «Редан» в Беларуси-1

В соцсетях и мессенджерах появились сообщества, администраторы которых призывают подростков собираться большими группами в общественных местах, устраивать драки и беспорядки. Правоохранители уже пресекли несколько попыток провести несанкционированные мероприятия в торговых центрах. Однако факты незаконных собраний были зафиксированы в Гомеле и Минске. Сейчас милиция устанавливает причастных к созданию групп деструктивной направленности. С подростками проводят профилактические беседы.

«Мы будем работать по каждой школе». Кубраков о борьбе с ЧВК «Редан» в Беларуси-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Поставлена задача. Совместно с представителями Министерства образования мы будем работать по каждой школе, доводить информацию. Классные руководители будут давать информацию в родительских чатах, чтобы родители повлияли на эту ситуацию. И мы, естественно, будем работать на опережение, чтобы не допустить распространения этих призывов на территории Республики Беларусь.

«Мы будем работать по каждой школе». Кубраков о борьбе с ЧВК «Редан» в Беларуси-7

Общественная безопасность – приоритетное направление в работе сотрудников милиции. Для поддержания порядка во многих общественных местах установлены средства видеонаблюдения. Только в столице работает пять тысяч камер.

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# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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