«Мы будем работать по каждой школе». Кубраков о борьбе с ЧВК «Редан» в Беларуси

Новости Беларуси. По факту организации и проведения несанкционированных массовых акций с участием несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут работу по устранению новой зарубежной субкультуры, которая оказывает пагубное влияние на нашу молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков.

В соцсетях и мессенджерах появились сообщества, администраторы которых призывают подростков собираться большими группами в общественных местах, устраивать драки и беспорядки. Правоохранители уже пресекли несколько попыток провести несанкционированные мероприятия в торговых центрах. Однако факты незаконных собраний были зафиксированы в Гомеле и Минске. Сейчас милиция устанавливает причастных к созданию групп деструктивной направленности. С подростками проводят профилактические беседы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Поставлена задача. Совместно с представителями Министерства образования мы будем работать по каждой школе, доводить информацию. Классные руководители будут давать информацию в родительских чатах, чтобы родители повлияли на эту ситуацию. И мы, естественно, будем работать на опережение, чтобы не допустить распространения этих призывов на территории Республики Беларусь.